Obligement-Archiv jetzt mit 6000 Artikeln

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert, das Archiv umfasst jetzt 6000 Artikel. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. January/February 2019 news

Old articles from Amiga News Tech n°24 to 27: Tutorial: Utilization of Gawk Programming: AMOS - Expression interpretor File: Operating of the keyboard on AmigaOS Tutorial: Debug withc MonAm Programming: ARexx - Catalog of a disk Programming: Lisp - the eight queens Programming: How to program reentrant Review of ReqLib Programming: Assembleur - screengrab tool in IFF etc.

Interview with Gilles Pelletier (ANAIIS developper)

Interview with Mohammed Abdul Raza Al-Nasah (Amiga user in Iraq)

Interview with Cédric Maillard (musician)

Hardware : presentation and review of the GBA1000 v4 card

Review of RickyD 0.2.0

File: Aegis Development

File: Cinemaware

File: Amiga Games List (update)

Tutorial: prepare an Amiga hard drive with MorphOS

Special quizz about the year 2018 on Amiga



