Jump'n Run: Celtic Heart

Die Brüder Frank und Gerrit Wille liefern mit "Celtic Heart" ihre nach Trap Runner und Solid Gold dritte Kooperation ab. Im Gegensatz zu den ersten beiden Titeln handelt es sich laut Programmierer Frank bei Celtic Hearts lediglich um ein "internes Experiment", keinen fertig polierten Titel - weswegen dieses Mal auch kein kommerzieller Vertrieb geplant sei.





Bei Celtic Heart wurde die bestehende Trap-Runner-Engine um die Möglichkeit ergänzt, die Spielfigur im Stand oder in der Hocke einen Schlag gegen einen Gegner ausführen zu lassen. Das Beste am Spiel sei wohl der "geniale Soundtrack meines Bruders Gerrit" (Frank Wille).



Download:



Spiel: CelticHeart.adf (880 KB)

Quellcode: CelticHeart.lha (880 KB)



Hinweise zum Quellcode-Archiv:



Das Paket enthält das komplette Projekt, mit allen Quelltexten, Grafiken, Music, Tools, etc. Zum Erstellen des ADF aus dem Quelltext werden benötigt: ein C99 Compiler

vasmm68k_mot

vlink

GNU-make Makefiles für vbcc ("Makefile") und gcc ("Makefile.unix") werden mitgeliefert. Das einzige was im Makefile je nach Host-System anzupassen wäre ist der Pfad zu den NDK3.x Assembler Includes: ASINC. (cg)



