MorphOS: E-Mail-Client Iris, Betaversion 54

Jacek 'jacadcaps' Piszczeks "Iris" soll künftig das Standard-E-Mail-Programm von MorphOS werden. Es unterstützt IMAP und kann HTML-E-Mails sowohl anzeigen als auch erstellen. Die aktuelle Betaversion bietet unter anderem Verbesserungen beim E-Mail-Editor.



Iris setzt MorphOS 3.10 voraus, für Rückmeldungen an den Autor kann die entsprechende MorphZone-Diskussion zum Thema genutzt werden.



Die Änderungen in der Betaverion 54 im einzelnen:



Features: Improvements in the email editor; added default font (can be changed in settings)

Connected servers will periodically poll for new messages

Rewritten connection handling to improve performance and fix connection issues over time Bugfixes: Switching between several displayable email compontents only worked once per component due to a bug in tmp file lookup

Fixed an issue related to saving attachments from an email open in a separate window after the active folder has changed in the main window

Improved server disconnection handling

Fixed a crash in vmime related to IMAP folder access

Unread messages count could sometimes be negative due to an overflow

Fixed a long-standing reconnection problem where internal exception routing would skip over the actual reconnection routine

Fixed an OAuth2 issue which caused servers to reject authentication if they weren't used for a long time (days) so that the refresh token expired - this delegates login back to the web browser as required by OAuth2

Worked around an imap.wp.pl issue where the server returns messages in a random order instead of sorting them by uid

Fixed a Sent folder refresh issue after sending an email

Fixed a wrong UID count in folder issue causing server commands to fail after emptying a folder (snx)



[Meldung: 05. Apr. 2019, 09:51] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]