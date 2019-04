Rechtsstreit: Gericht lehnt Einbezug der C-A Acquisition Corporation ab

Nach der gescheiterten Registrierung des Warenzeichens "Workbench" in der EU und der abgelehnten einstweiligen Verfügung gegen den Vertrieb von AmigaOS 3.1.4 musste Cloanto im Rechtsstreit mit Hyperion nun den dritten Rückschlag in Folge einstecken: der gewünschte Einbezug der C-A Acquisition Corporation als klagende Partei wurde vom Gericht abgelehnt (PDF-Datei).



Die im vergangenen Jahr gegründete und, wie Cloanto, von Mike Battilana geführte C-A Acquisition Corp. hatte zwischenzeitlich die verbliebenen Amiga-Rechte von Amiga Inc. übernommen (amiga-news.de berichtete) und - gemäß dem aktuellen Gerichtsdokument - anschließend Cloanto das Recht übertragen, das Warenzeichen "Amiga" zu registrieren und Kapital daraus zu schlagen.



Das Gericht teilt mit seiner Entscheidung Hyperions Ansicht, dass der späte Antrag auf Einbezug der neugegründeten Firma - Monate nach Ablauf der Frist für Ergänzungen im Oktober 2018 - fehlende Sorgfalt des Klägers aufzeige und Hyperions Ressourcen durch ein damit verbundenes In-die-Länge-Ziehen des Verfahrens über Gebühr belasten würde. Zudem würden Hyperions Möglichkeiten, sich zu verteidigen, durch das Mischen von Firmen und Rechten seitens Cloantos und der Amiga-Parteien beeinträchtigt.



Da die Kläger aus Sicht des Gerichtes keinen hinreichend guten Grund anzugeben vermochten, weshalb es nach Gründung der neuen Firma noch bis zum 1. Februar 2019 dauerte, die Rechte zu übertragen, sowie dafür, das Gericht während der sich angeblich seit Oktober 2017 hinziehenden Verhandlungen mit Amiga Inc. nicht früher um Aufschub gebeten zu haben, wurde der Antrag der Kläger abgelehnt, sodass es beim bisherigen Terminplan des Gerichtsverfahrens bleibt. (snx)



[Meldung: 09. Apr. 2019, 22:03] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]