08.Jul.2022









Programmiersprache: AmiBlitz 3.9.4

Ende März wurde die neue Hauptversion 3.9.0 der Programmiersprache AmiBlitz veröffentlicht. Gestern wurde mit der Version 3.9.4 ein viertes Update mit Fehlerbehebungen veröffentlicht. Änderungen: fixed: scrolling problem with vertical slider in source window

fixed: crash when trying to save settings from settings-window

fixed: setting "autolayout" was not stored correctly

fixed: bug in userlibs-loading routine that corrupted the internal libs list

improved: rawkeylib now supports NM_WHEEL_UP/NM_WHEEL_DOWN-Events sent by WinUAE that means PED supports mousewheel without any further tools like FreeWheel

changed: instruction browser - search for functions in includes is now switched off by default

changed: some default settings to better values (CON:, sourcefont) added: menu items for changing the window layouts Darüberhinaus wurden die Dokumentation überarbeitet: added all missing commands of windowslib to windowslib.guide (dr)



[Meldung: 08. Jul. 2022, 05:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]