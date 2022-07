09.Jul.2022









Printmagazin: RETURN Sonderheft 1

Premiere: Am 20. Juli erscheint das erste Sonderheft des Return-Magazins und dreht sich um den Amiga, und im Speziellen: den 'The A500 Mini'. Auf 152 Seiten wird über den Amiga 500, dessen Entstehung und die Historie berichtet, wurden Jeff Porter und Dave Haynie zu ihrer Zeit bei Amiga interviewt. Neue Spiele der letzten 10 Jahre werden für den Amiga 500 vorgestellt und ebenso die aktuelle Demo-Szene beleuchtet. Darüberhinaus wird der neue 'The A500 mini' einschließlich der mitgelieferten 25 Spiele getestet. Der Inhalt:

The A500 Mini – Eine Legende ist zurück

Kurztest aller vorinstallierten 25 Spiele

Eigene Spiele mit WHDLoad – Wie man den The A500 mini erweitern kann

Amiga: Eine Erfolgsgeschichte aus der Not geboren

Interview mit Jeff Porter und Dave Haynie

Neue Amiga-Spiele der letzten 10 Jahre

Demos auf dem Amiga

Aktuelle Amiga-Zeitschriften

39 Jahre Competition Pro

Amiga VS Atari – Leidenschaftlicher Kampf mit Seitenwechseln

Firmenhistorie: Thalion

Amiga-Remix-CD: Instant Remedy – Insert Disk 2

Tagebuch Jo Hesse: Moonstone

RETURN to Play: Amiga 500

Buchvorstellung: Commodore – The Amiga Years (Brian Bagnell)

RETURN Remix: Dr.Future: Lost Patrol Das Heft kostet 11 Euro und wird zunächst im Shop und etwas später im Zeitschriftenhandel erhältlich sein. (dr)



