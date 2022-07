Relaunch: Skin- und Wallpaper-Archiv Amiga-Look.org

Amiga-Look soll dem Anwender eine zentrale Anlaufstelle für all das bieten, was er zur Verschönerung seiner Workbench benötigt: Piktogramme, Themes und Hintergrundbilder, aber auch MUI-Settings oder Mauszeiger. Letztmalig wurde die Seite im Januar 2010 überarbeitet. In den letzten Tagen hat sich George Sokianos seiner Seite erneut gewidmet und schreibt zum Relaunch:



"Ich freue mich, Euch allen mitteilen zu können, dass ich in den letzten Tagen daran gearbeitet habe, meiner Amiga-Look-Website ein erfrischendes Update zu geben. Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet. Nach ein paar Jahren, in denen ich diese Website fast deaktiviert gehalten habe, habe ich mich entschlossen, sie zu aktualisieren und komplett zu überarbeiten.



Amiga-Look ist eine der ersten Websites, die ich 2007 erstellt habe und die der Amiga-Community gewidmet ist. Hier findet man Themes, Skins, Icons und viele weitere künstlerische Kreationen für unsere Amiga-Systeme. Das Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Workbench zu verschönern und auch einen Ort zu haben, an dem Leute ihre Kreationen teilen können.



Diese aktualisierte Version von Amiga-Look erhöht die Sicherheit für alle Benutzer, hat ein ansprechendes, frisches Aussehen, ist superschnell und arbeitet gut mit unseren AmigaOS-Webbrowsern zusammen, ohne das System zum Erliegen zu bringen. Kein Inhalt ist verloren gegangen und alle Accounts sind noch da, also loggen Sie sich ein und laden Sie Ihre neuen Kreationen hoch.



Sollte Ihr Passwort nicht mehr funktionieren, versuchen Sie es zurückzusetzen und folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, benutzen Sie bitte das Kontaktformular am Ende der Seite und setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



Amiga-Look ist auch eine No-Tracker-Website, da keine externen Websites, Analysen und Quellen verwendet werden. Außerdem habe ich der Seite eine sichere SSL-Verbindung gegeben. So wird Ihre Privatsphäre wirklich respektiert, wenn Sie meine kleine Seite besuchen." (dr)



