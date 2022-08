MorphOS: TinyGL-Update V2202-08-05

Der MorphOS-Team-Entwickler Mark 'Bigfoot' Olsen hatte unter dem Titellink ein Bounty-Projekt für verbesserte OpenGL-Unterstützung sowie Treiber für weitere Radeon-Grafikkarten angeboten, das erfolgreich finanziert worden ist (amiga-news.de berichtete). Nun hat der Entwickler ein erstes Update von TinyGL veröffentlicht, das die folgenden Änderungen beinhaltet:



Support for OpenGL "ARB" programs.

Support for cube maps (R200 only for now. R300/R400/R500 will have cube map support added in the next update).

Work has been done towards making TinyGL OpenGL 2.1 compliant.

A much improved SDK, making it easier for developers to create and port OpenGL applications on MorphOS.

Many bugs in both TinyGL and the drivers have been fixed. Eine detaillierte Beschreibung der Änderungen findet sich im Readme des Archivs. (dr)



