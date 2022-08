07.Aug.2022









Amiga Blitz Basic Game Jam: Vorstellung zweier Spielebeiträge

Anfang Juni hatte der Indie-Spieleentwickler Dan 'zooperdan' Thoresen (Glücksradumsetzung 'YAWoFFA') den Amiga Blitz Basic Game Jam gestartet, der noch bis zum 1. September 2022 läuft (amiga-news.de berichtete).



Wir möchten unseren Lesern die beiden Beiträge von 'pixelplop' vorstellen: "Deathmine" und "Capacitors's Revenge". Beide wurden mit Blitz Basic 2.10 geschrieben, das unter WinUAE installiert ist. Der Entwickler hatte Anfang der 90er Jahre Blitz Basic am Amiga gelernt und nach 25 Jahren Pause nun wieder dazu zurückgefunden.



"Deathmine" (YouTube-Video) ist grundsätzlich ein Jump'n Run Spiel, mit einer originellen Idee: der Spieler muss so schnell wie möglich aus der Mine entkommen, bevor seine Öllampe ausgeht. Jedes Mal, wenn man stirbt, hinterlässt man eine Lichtquelle an der Stelle, an der man gestorben ist, und du kehrst zum letzten Kontrollpunkt zurück. Du hast eine unendliche Anzahl von Leben, aber jeder Tod kostet den Spieler Zeit. Als Spieler sieht man dabei immer nur so weit, wie die in der eigenen Hand befindliche Lampe bzw. die sich stationär an den Wänden angebrachten die Umgebung ausleuchten. Die Entwicklung befindet sich in einem relativ frühen Stadium.



Wesentlich weiter ist der Programmierer mit "Capacitors's Revenge" (YouTube-Video). Es ist ein Remake von Transistor's Revenge, einem Shoot’em-up-Spiel, das 1983 für den BBC Micro Computer herauskam. Eine Umsetzung dieses Spieles war von ihm schon lange geplant: hier übernimmt der Spieler die Rolle eines Mikrochips, in seiner Umsetzung die des 68000-Prozessors eines Amiga 500+, der von elektrischen Bauteilen wie Widerständen und Kondensatoren angegriffen wird. Man verteidigt sich, indem elektrische Impulse über die Leiterbahnen geschickt werden, auf denen sich die Feinde nähern. Wenn ein Feind den Chip erreicht, wird er zerstört und ein Leben ist verloren. (dr)



[Meldung: 07. Aug. 2022, 06:13] [Kommentare: 0]

