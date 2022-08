08.Aug.2022









Emulator: vAmigaWeb v2.1 beta5

Bei vAmigaWeb handelt es sich um einen Amiga-Emulator für den Web-Browser bzw. um eine Progressive Web App (PWA) auf Basis des Amiga-Emulators für MacOS vAmiga. Der Entwickler 'mithrendal' hat nicht nur den aktuellen vAmigaCore2.1b5, sondern noch weitere Änderungen in seine Anwendung integriert:

supports parallel installation of different versions of vAmigaCore; from now on old snapshots can be run by switching back to an older installed version of vAmigaCore

updated to latest vAmigaCore version v2.1.beta5

supports ECS denise (SuperHires modes)

improved memory managment ... support for hdfs with a size of 256Mb (e.g. classic_wb project)

introduced df0/dh0 eject buttons

fixed a severe bug where vAmigaWeb stopped accepting any adf or hdf file (dr)



