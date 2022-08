10.Aug.2022









ACube Systems: Auslieferung der Sam460LE-Boards Ende September

Mitte März hatte ACube Systems in einer Pressemitteilung den Produktionsbeginn der Sam460LE-Boards verkündet (amiga-news.de berichtete).



In einem heute veröffentlichten Statement wird mitgeteilt, dass einige Probleme die Produktion verlangsamt hätten, die nun aber alle gelöst seien. Ende September würde das Werk die Boards ausliefern. Lesen Sie hier die gesamte Presseinformation:



"Werte Kunden,



wir möchten Sie über den Produktionsstand der neuen Sam460LE-Boards informieren. Nun, um es kurz zu machen: Die Boards werden höchstwahrscheinlich Ende September fertig produziert sein. Ja, diesen September, gerade rechtzeitig zur AMIGA37 (Hinweis: ACube wird an der Veranstaltung teilnehmen.



Wir mussten uns mit vielen Problemem herumschlagen, die die Produktion verlangsamt haben, die aber nun behoben sind.



Alles geht gut voran und die Fabrik wird die Boards Ende September ausliefern. Kurz darauf planen wir, die Auslieferung an unsere Kunden zu beginnen.



Vielen Dank nochmals für die Geduld und das Interesse.



Wir sehen uns auf der Amiga37 in Deutschland!" (dr)



[Meldung: 10. Aug. 2022, 13:15] [Kommentare: 0]

