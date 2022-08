19.Aug.2022









Boot-Selektor für Amiga 600 / 1200

Mit einem Boot Selector wird ermöglicht, ein extern angeschlossenes Diskettenlaufwerk (oder Gotek Floppy Drive Emulator) als Boot-Diskette zu verwenden. Dies wird möglich, indem man den Amiga glauben lässt, dass das externe Laufwerk DF0: ist. Um nicht löten und mit Drähten hantieren zu müssen, gibt es dafür fertige Lösungen verschiedenster Art, die aber grundsätzlich alle das Gleiche machen: zwei Adressleitungen tauschen.



"Gotek Retro" hat nun für den Amiga 600 bzw. Amiga 1200 eine eigene Lösung entworfen: Wie Ed von "Gotek Retro" schreibt, "passen die traditionellen Boot-Selektoren für die ältere Generation der Amigas nicht, da sie noch einen CIA auf einem Sockel verwendeten, wo sie zwischen dem Sockel und dem Chip installiert wurden. Der Amiga 600 und der Amiga 1200 haben diese Sockelversion gegen eine SMD-Version ausgetauscht, die viel weniger Platz benötigt, aber auch nicht einfach zu entfernen / zu ersetzen ist.



Das Prinzip ist sehr einfach, man ändert die Datenleitungen nicht auf der CIA selbst, sondern an einer anderen Stelle. Der Bootselektor für den Amiga 1200 (und A600) besteht aus zwei Schnittstellen, eine intern zwischen dem internen Floppy-Laufwerk und dem Floppy-Kabel, und die andere extern, angeschlossen an den Floppy-Port auf der Rückseite des Amiga. Das einzige, was zu tun ist: zwei Drähte von der internen Schnittstelle zur externen Schnittstelle zu bringen."



Der Boot-Selektor ist auf Anfrage erhältlich. (dr)



[Meldung: 19. Aug. 2022, 05:49] [Kommentare: 0]

