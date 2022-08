19.Aug.2022









Musik Tracker: MilkyTracker V1.03.01

MilkyTracker ist eine quelloffene, plattformübergreifende Musikanwendung zur Erstellung von .MOD- und .XM-Moduldateien. Es versucht, die Modulwiedergabe und das Benutzererlebnis der DOS-Anwendung Fasttracker II nachzubilden, wobei spezielle Wiedergabemodi für eine verbesserte Amiga ProTracker 2.x/3.x-Kompatibilität verfügbar sind.



Marlon Beijer ist dabei, den Tracker für die Amiga-Plattformen (OS3.x, OS4.x, WarpOS, MorphOS, AROS) zu portieren und neue Features hinzuzufügen. In der nun zunächst für AmigaOS 3 vorliegenden neuen Version wurde die "Vamped Edition" eingebunden. Die hierin enthaltenen Features waren von Neoman von der Titan-Demogruppe hinzugefügt worden und lauten: Native Amiga support, but still needs RTG (we support P96 and CGX)

Native 4-channel 8-bit output support on Paula/Commodore

Native 8-channel 16-bit output on Arne (Apollo-Core) (16 channels are planned with a future core)

16-bit PiP display on SAGA (Apollo-Core)

GadTools based setup dialog to choose the resolution and audio settings

Titan's Magic Toolbox

MilkyPlay based console player Das bedeutet, dass SDL in der AmigaOS 3 Version nicht länger benötigt wird. Für die Zukunft ist folgendes geplant:



AmigaOS 3 Native AHI-driver for software mixing (this part was handled by SDL before)

AGA 8-bit display via C2P

OCS/ECS display (not decided enirely on route taken here yet)

ASM optimization of drawing routines and primitives

MIDI In/Out AmigaOS 4, MorphOS The features we deem useful for PPC too will trickle down from M68K

SDL-1.2 support removed, and both MorphOS and AmigaOS 4.x will utilize SDL-2.0 instead

Fix these targets since they broke somewhere along the way Allgemein MUI based replacement UI for a more native look and feel (probably performance improvements as well) (optional)

MUI based music player, taking advantage of the music replayer of MilkyTracker (dr)



