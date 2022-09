04.Sep.2022









Point'n Click-Adventure: AGA-Version von "Athanor 2 - Legend of the Birdmen"

Über die Ankündigung des des ursprünglich für den Amstrad CPC entwickelten Point'n Click Adventures 'Athanor 2 - The Legend Of The Birdmen' hatten wir berichtet, auch über ein erstes Vorschau-Video. Die Veröffentlichung für OCS-Amigas selbst samt Interview mit dem Autor erwähnten wir im Artikel über die zweite Ausgabe des französischen Printmagazins Boing.



Per YouTube-Video wurde nun die Verfügbarkeit einer AGA-Version des Spiels verkündet. Wie schon bei der OCS-Version, erfolgt die Bestellung bzw. Reservierung ausschließlich per Mail. Die OCS-Version, von der 100 physische Boxen produziert wurden, kostete 39 Euro inklusive Versand in der EU. Auch von der AGA-Version sind einige Boxen verfügbar. Mit jeder Box-Version werden auch die adf-Dateien zur Verfügung gestellt. Nähere Infos beim Autor. 320x200x256 Farben

alle Orte neu gezeichnet (60 Bildschirme)

alle Sprites, Inventarobjekte, NPCs, GUI neu gezeichnet

3 Minuten Soundscape hinzugefügt (bestehend aus 150KB Samples)

4 Disketten (anstatt 3) (dr)



[Meldung: 04. Sep. 2022, 06:43] [Kommentare: 0]

