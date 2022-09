Anleitung: Einrichtung eines FTP-Servers unter MorphOS, Verbindung mit Geräten

09.Sep.2022









Amiga-News.de berichtet über Aktuelles aus der Amigawelt, informiert über Entwicklungen, Projekte, Neuigkeiten. Unsere Leser - der normale Amiganutzer als auch Entwickler und Programmierer - verfügen allerdings selbst über einen reichen Erfahrungsschatz und viele Praxiserfahrungen, die einen Mehrwert für alle bieten können. Wir möchten deshalb gerne verstärkt solches Wissen der Allgemeinheit zugänglich machen. Der MorphOS- und AmigaOS 3-Nutzer 'emeck' hat sich freundlicherweise die Mühe gemacht zu dokumentieren, wie er unter MorphOS einen FTP-Server einrichtet, um sich dann wie in diesem Fall mit dem Handy zwecks Datenaustausch zu verbinden. Aber das ist natürlich auch von weiteren Geräten wie Laptop oder Raspberry Pi möglich. Herzlichen Dank, 'emeck'.



"Jetzt, wo Disketten und sogar CDs/DVDs vielleicht nicht mehr für jeden verfügbar sind, können wir verschiedene Möglichkeiten nutzen, um Daten über ein Netzwerk auf/von unseren Amigas zu übertragen. FTP ist eine dieser Möglichkeiten, indem wir uns entweder mit einem FTP-Server verbinden oder ihn auf unserem Amiga laufen lassen.



In diesem Fall werden wir einen FTP-Server unter MorphOS konfigurieren, was dank OrangeFTP wirklich sehr einfach zu bewerkstelligen ist. Die Installation und Benutzung wird in der Anleitung des Programms gut erklärt.



Zuerst muss mindestens ein Benutzer für die Verbindung mit dem Server eingerichtet werden. Dies geschieht in den MOS-Einstellungen: Einstellungen-->System-->Benutzer. Wie man sieht, habe ich bereits meinen Standard-MOS-Benutzer eingerichtet, den ich für die FTP-Verbindung verwende. Hier können Sie einen Benutzer für sich selbst festlegen.





Das Home Dir ist das Volume/Drawer, auf das man Zugriff hat, wenn die Verbindung mit dem FTP-Client erfolgreich eingerichtet wurde. Login und Passwort sind die Anmeldedaten, die man für die Verbindung verwendet.



Auf der Registerkarte Benutzer können weitere Benutzer hinzugefügt werden. Zunächst ist die Registerkarte leer, aber über die Schaltfläche "Neuer Benutzer" kann eben jener hinzugefügt werden:





In diesem Fall haben wir einen Benutzer "ricardo", der auf das Durchsuchen der Download-Schublade im Volume Work: beschränkt ist. Jeder Benutzer sollte eine eigene Benutzer-ID haben, aber alle hier definierten Benutzer sollten die gleiche Gruppen-ID haben. Wird also ein neuer Benutzer wie z.B. "tony" hinzugefügt, muss die Gruppen-ID auch 1000 sein, während die Benutzer-ID 2 sein kann. Sie können auch einen anonymen Benutzer konfigurieren, der kein Passwort benötigt, um sich anzumelden.



Nachdem wir die Benutzer konfiguriert haben, müssen wir als Nächstes die Gruppe auf der Registerkarte Gruppen konfigurieren. Diese ist anfangs ebenfalls leer, aber mit der Schaltfläche "Neue Gruppe hinzufügen" werden wieder einige Felder zum Ausfüllen aktiviert.



Hier müssen Sie eine Gruppe mit dem Namen "ftp" hinzufügen und dieselbe Gruppen-ID verwenden, die Sie für die Definition der Benutzer verwendet haben (in unserem Beispiel 1000). Schließlich fügen Sie die Namen der Benutzer hinzu, getrennt durch Leerzeichen, falls Sie mehr als einen haben wollen.





Jetzt müssen wir OrangeFTPd nur noch starten, indem wir auf sein Symbol doppelklicken oder es von der Shell auszuführen (in diesem Fall wird die Benutzeroberfläche nicht geöffnet; dafür sollten Sie die Option "-gui" übergeben). Jetzt haben wir endlich unseren FTP-Server am Laufen!





Wie Sie sehen, sind wir im Moment noch nicht verbunden. Wir werden es in Kürze tun. OrangeFTPd hat auch einige Einstellungen, die wir mit einem Klick auf die Schaltfläche Config ändern können, z.B. den verwendeten Port oder die Begrüßungsnachricht beim Verbindungsaufbau. Hier sind die Standardeinstellungen.





Für die Verbindung mit meinem Android-Telefon verwende ich AndFTP. Grundsätzlich brauchen wir den Login Name, Passwort, die IP unseres Amigas und die Portnummer (21 als Standard für FTP).



Hier sind die Screenshots für die Konfiguration, die ich für AndFTP auf meinem Telefon verwende (die gleichen Einstellungen funktionieren auch für die Verbindung mit Filezilla mit meinem RPi oder Debian-Laptop).





Nachdem wir den Client konfiguriert haben, können wir uns nun verbinden. OrangeFPd zeigt die aktuell erfolgreichen Verbindungen. Wie man im nächsten Screenshot sehen kann, hat mein MorphOS-Server jetzt eine aktive Verbindung.





Dies ist also ein einfacher Weg, um Daten zwischen dem MorphOS-System und Linux/Windows/Telefon-Geräten über ein lokales Netzwerk auszutauschen. FTP ist nicht sicher, wenn Sie also von außerhalb auf Ihr lokalen Netzwerks zugreifen wollen, sollten Sie besser andere Protokolle und Sicherheitsmaßnahmen nutzen." (dr)



