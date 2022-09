AmigaOS 4: FTP-Server 'ZitaFTP' 1.34

Hans de Ruiter hat Version 1.34 seines kommerziellen FTP-Servers 'ZitaFTP' veröffentlicht. Er schreibt dazu:



"ZitaFTP Server v1.34 wurde soeben veröffentlicht und kann heruntergeladen werden. Diese Version markiert einen wichtigen Meilenstein: Es handelt sich nicht mehr um eine Vorabversion.



Nein, das bedeutet nicht, dass sie perfekt ist. Ich habe noch viele Funktionen und Verbesserungen hinzuzufügen. ZitaFTP Server ist so ausgereift, dass die Bezeichnung "Vorabversion" entfernt werden kann. Es ist ein solides Produkt.



Das Logo des ZitaFTP-Servers wurde aufgefrischt und sieht jetzt besser aus. Es wurde auch in die Installationsprogramme integriert, sodass die generischen Banner verschwunden sind. Plattformübergreifende Verbesserungen und Fehlerbehebungen: Das Seitenleistenmenü der Benutzeroberfläche zeigt jetzt nur noch die Seiten an, auf die ein Benutzer Zugriff hat.

Aktivierte Link-Time-Optimierung (LTO) für Release-Builds. Dies reduziert die Größe der kompilierten Binärdateien, indem ungenutzter Bibliothekscode (und andere Optimierungen) entfernt werden.

Die Entfernung von Timer-Ereignissen wurde korrigiert, um einen SEGV-Fehler beim Beenden zu vermeiden, wenn der ACME-Autorenewal-Client aktiv ist.

Behebung eines möglichen Hängers in der Ereignisschleife bei langsamen Aufgaben (wie ACME-Zertifikatserneuerungsaufgaben)

Thread-Pool korrigiert, sodass mehr als ein Thread gleichzeitig laufen kann Der AmigaOS-Version wurde dieses Mal besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Hier ist, worauf sich AmigaOS-Benutzer freuen können: AREXX-Port hinzugefügt

Der Installer hat jetzt einen Upgrade- und einen Wartungsmodus, wenn eine bestehende Installation erkannt wird. Upgraden ist jetzt einfacher geworden

AutoInstall-Skript hinzugefügt

libcurl wurde aktualisiert, um AmiSSL zu verwenden, und das statisch gelinkte OpenSSL, das nur für libcurl da war, wurde entfernt (reduziert die Binärgröße um mehrere Megabytes)" Eine Einzellizenz von 'ZitaFTP Server' kostet rund 47 Euro. Das Programm kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. (dr)



[Meldung: 13. Sep. 2022, 06:09] [Kommentare: 0]

