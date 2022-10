05.Okt.2022

AmigaOS 4.1: Software Development Kit V54.16 veröffentlicht

Pressemitteilung: Brüssel - 5. Oktober 2022



Hyperion Entertainment freut sich, die sofortige Verfügbarkeit eines sehr umfangreichen und umfassenden Updates des Software Development Kits (SDK) für AmigaOS 4.1 auf die Version 54.16 bekanntzugeben.



Die neuen Funktionen umfassen unter anderem:

die Aufnahme verschiedener Versionen des GCC-Compilers, beginnend mit der alten 6.4.0, bis hin zu 8.4.0, 10.3.0 und 11.2.0, die während der Installation ausgewählt werden können, einschließlich der Option, mehrere Versionen zu installieren

Tool zum Einstellen der Standard-GCC-Version hinzugefügt

SPE-optimierte Binärdateien können unter Verwendung von GCC 6.4 für maximale Leistung auf Systemen mit einem SPE erzeugt werden

Der vbcc-Compiler ist wieder im SDK enthalten und so konfiguriert, dass er "out of the box" funktioniert

Simplegit und Subversion sind jetzt enthalten

Profyler 1.1 hinzugefügt und Hieronymus auf Version 0.50 aktualisiert

Aktualisierte die Include-Header und die Autodoc-Dokumentation

Erweiterte Dokumentation für alle enthaltenen GCC-Versionen hinzugefügt

AmiSSL 5.3 SDK ist enthalten

Der neueste AutoDocViewer 1.4 ist enthalten

newlib und clib auf die neuesten Versionen aktualisiert

ExecSG SDK wurde auf die neueste Version aktualisiert

Viele Code-Beispiele wurden aktualisiert, um die neuesten Änderungen widerzuspiegeln und veraltete API-Aufrufe zu entfernen

Aktualisierte die "AmigaOS 4.1 SDK.pdf" mit neuen Abschnitten und Format

Viele weitere Tools wurden auf ihre jeweils neuesten Versionen aktualisiert Hyperion Entertainment möchte seinen besonderen Dank und seine Anerkennung an George Sokianos sowie das AmigaOS 4.x Entwicklungsteam aussprechen, die dies ermöglicht haben!



Wenn Sie unsere Bemühungen weiter unterstützen wollen, besuchen Sie bitte unseren AmigaOS-Merchandise-Store. (dr)



[Meldung: 05. Okt. 2022, 14:36] [Kommentare: 0]

