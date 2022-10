Rogue-like-Spiel: Roguecraft angekündigt

Budger Punch hat bislang Spiele für den Commodore 64 veröffentlicht, darunter auch Rogue64. Wie in Rogue-like-Spielen üblich muss man auf der Suche nach Schätzen und Ruhm ein würfelförmige Tentakel-Terror-Labyrinth durchschreiten. Nun hat einer der Entwickler, Ricki Sickenger, davon eine Amigaumsetzung mit verbesserter Grafik und angepassten Features angekündigt:





Wie er uns gegenüber erläutert, wird Roguecraft "keine 1:1-Konvertierung von Rogue64 sein. Es wird viel vom Gameplay enthalten, aber mit einigen der Verbesserungen, die wir in der C64-Version haben wollten, und einigen neuen Dingen, die die Amiga-Fähigkeiten nutzen. Es ist in Assembler programmiert, also ein kompletter Rewrite von 6502 asm zu 68k asm."



Es sei deren erstes Amiga-Spiel. Er und sein Mitstreiter waren früher in der Amiga-Demoszene aktiv, und sie wollten ein Amiga-Spiel machen, um die Freude an der Entwicklung auf dieser großartigen Maschine wieder zu erleben. Das Spiel ist für Anfang kommenden Jahres angekündigt. (dr)



[Meldung: 06. Okt. 2022, 06:28] [Kommentare: 0]

