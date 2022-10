18.Okt.2022









Veranstaltung: Die Amiga37-Nachlese

Am letzten Wochenende fand die Amiga37 in Mönchengladbach statt. Wir möchten an dieser Stelle für unsere Leser zusammenfassen, was es für Neuigkeiten, aber auch interessante Beobachtungen auf der Messe zu sehen gab:

laut ACube und Trevor Dickinson werden die A1222-Boards (Tabor) Ende des Jahres produziert und sollen Anfang kommenden Jahres erhältlich sein

Preis orientiert sich an den Sam-Boards, soll also um die 900 Euro liegen

vor Ort wurde ein A1222-Board gezeigt, allerdings nicht in Betrieb

ACubes Laptop soll ein Open Source Laptop werden mit einer T2080-PPC-CPU und aufrüstbarer GPU, auf dem auch AmigaOS 4 laufen kann Das MorphOS-Team zeigte eine Betaversion von MorphOS auf einem A1200 und A4000 (mit PPC-Karten) Das Apollo-Team arbeitet an Karten für die A3000 und A4000

ebenso wird daran gearbeitet, dass von ADF gebootet (und gespielt) werden kann

zusätzlich wird ein Kabel entwickelt, mit dem man ein Diskettenlaufwerk an die V4 schließen kann und man so von Diskette statt von ADF booten kann Ben Hermans war ebenfalls auf der Amiga37 und sprach mit Mike Battilana, Matthew Leaman und Trevor Dickinson Alinea Computer präsentierte ihren neue Subway 2021 USB-Karte: bis zu vier USB-Schnittstellen werden am Amiga mit Uhrenport zur Verfügung gestellt. Diese Schnittstellen sind kompatibel zur USB 1.1 und USB 2.0 Spezifikation (kein Highspeed Mode)

als Prototyp wurde ein Subway Power Adapter für die alte Subway gezeigt, mit der mehr Strom für USB-Geräte wie Festplatten oder Mobiltelefone bereitgestellt werden kann (bis zu 800 mA sind möglich). Zudem hat die Karte einen Überlastungsschutz eingebaut und soll ebenso für die Subway 2021 erhältlich sein Nico Barbat und Simon Neumann stellten ihren neuen Verlag Look Behind You vor und präsentierten zwei Neuigkeiten:

das Kartenspiel Amiga Duel: 32 Amiga-Modelle wurden liebevoll illustriert und recherchiert, auf Karten gedruckt und treten nun durch Features wie Baujahr, Innovationskraft, Rechenleistung oder Kickstart gegeneinander an. Das Kartenspiel ist für rund 13 Euro erhältlich



das Buch Die Geheimnisse von Monkey Island ist eine Hommage an die Abenteuer des genialen Piraten und ist für rund 25 Euro in deutscher Erstauflage erschienen Daniel 'Daytona675x' Müßener zeigte die neueste Version seines Fußballspiels in 3D-Optik Souverän Soccer:

neben Bug-Fixes und Engine-Tuning wurden Features wie Reingrätschen, Fouls, Freistöße, Elfmeter und ein springender Torwart hinzugefügt



Triace, Mitglied der Gruppe Desire, hat zwei großartige Musikstücke für das Spiel komponiert



das alles ist in seinem neuesten Vorschau-Video zu sehen: live auf der Amiga37 aufgenommen

Wer sich gerne anhand von bewegten Bildern noch einen Eindruck verschaffen möchte: Video von Jörg "Torque" Klopsch und McFly

Video von "Alles Spielkram": DAS war die AMIGA 37

Video der kompletten Live-Übertragung vom 16.10.2022 Last but not least: Anlässlich der Amiga37 hat Amiga Kit einen ausführlichen, zweiten Blogeintrag veröffentlicht. (dr)



[Meldung: 18. Okt. 2022, 21:44] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]