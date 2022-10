24.Okt.2022









Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 16 / Interview mit 'Prince'

Die sechzehnte Ausgabe des britischen Magazins "Amiga Addict" ist erhältlich. Das aktuelle Heft beinhaltet die folgenden Themen: We feature the masters of adventure point-and-click games, Lucasfilm Games in our six-page cover special.

A new Amiga laptop solution for taking miggy software out and about!

Ben Vost was one of Amiga Format's most passionate and dedicated editors - he was also the last! We catch up with Ben in an exclusive interview.

3D Amiga rendering artist Paul Kitching captures our hearts with his amazing scenes and backstory.

Classic Amiga gaming with reviews and articles on DreamWeb, Sink Or Swim, Stardust and Lemmings 2 The Tribes.

Hollywood v9 programming language and suite of development tools is reviewed.

Get your WHDLoad game emulation rig working properly with our setup tutorial.

Blackpool Play Expo show report.

AmigaRemix joins us to discuss his passion for mods and remixing chiptune music.

One of the best image processing systems on the Amiga is put through its paces as we test ImageFX.

Amiga Addict regulars including user groups, news, readers letters and Stoo Cambridge of Sensible Software fame. Amiga Addict kann in einer Printausgabe oder als PDF-Download bezogen werden, jeweils als Einzelausgabe oder im Abonnement.



Darüberhinaus haben uns die Herausgeber die freundliche Genehmigung erteilt, das in der vorherigen Ausgabe geführte Interview mit 'Prince' in deutscher Übersetzung veröffentlichen zu dürfen. Der umtriebige Amiga-Entwickler und Gründer der Demogruppe 'Phaze101' ist unseren Lesern u.a. durch seinen Assemblerkurs und sein Let's Make an Amiga Game Tutorial bekannt. Herzlichen Dank an Amiga Addict!



Amiga Addict (AA): Hallo Prince! Wann hast Du angefangen, auf dem Amiga zu programmieren, und wie waren diese frühen Tage?



Prince (P): Eigentlich habe ich mit dem Assembler-Programmieren auf dem C64 angefangen. Ich war ungefähr 11, als ich meinen ersten C64 bekam. Zuerst habe ich wie alle anderen angefangen, Spiele zu spielen, und dann habe ich mich gefragt, wie sie gemacht werden. Bald kaufte ich C64-Magazine und tippte die Listen ein. Das führte dazu, dass ich BASIC lernte, aber mit BASIC kann man keine guten Spiele machen.

Ich fing an, in den Magazinen nach Dingen zu suchen, die mit Assembler zu tun hatten, aber ich verstand nichts, weil ich keine Ahnung von der Hardware hatte. Ich beschloss, das C64-Hardware-Referenzhandbuch zu kaufen, und plötzlich ergab alles einen Sinn, als ich begann zu lernen, wie die C64-Hardware und der VIC-II-Chip funktionierten.

Ich schrieb einige kleine Programme, bis ich mich eines Tages entschloss, einen Character Ripper zu schreiben. Mit der Hilfe meines Lehrers (da ich nicht gut in Englisch war) wurde es in der Zeitschrift Commodore Computing veröffentlicht. Sie schickten mir einen Scheck über 75 Pfund! Als Kind hatte ich kein Geld, und ich hatte Mühe, Bücher zu kaufen. Das öffnete mir die Tür zum Kauf von Büchern und ermöglichte es mir, noch ein paar Code-Listings in Zeitschriften zu veröffentlichen.



AA: Und diese Bücher haben Sie zu einem besseren Programmierer gemacht?



P: Ja, diese Bücher haben mich zu einem besseren Programmierer gemacht. Ich kaufte einen C128 und um 1987 herum meinen ersten Amiga 500 aus den USA. Er hatte Kickstart 1.2 und hatte nicht die Amiga-Tasten, sondern die originalen Commodore-Tasten.

Ich begann, Assembler auf dem Amiga mit Hilfe von Disketten zu lernen, und mein erster Assembler war der Seka-Assembler. Später kaufte ich eine GVP A530 Erweiterung, aber sie wurde nicht von Kickstart 1.2 unterstützt, also tauschte ich meinen A500 gegen einen A500+. Bücher waren in Malta immer noch nicht leicht zu finden, ich musste sie immer in Großbritannien kaufen, wo ich jetzt seit 22 Jahren lebe.



AA: Ist das der Zeitpunkt, an dem Phaze101 begann?



P: Ich habe die Demoszene auf dem C64 immer verfolgt, aber ich hatte keine Freunde, die meine Leidenschaft teilten. Mit 16 Jahren ging ich auf eine Schule, die viel mehr mit Computern zu tun hatte. Dort traf ich Crain und wir beschlossen, eine Gruppe zu gründen. Wir nannten sie "101 The Maltese Hackers" - aber dann kam das Urheberrechtsgesetz nach Malta und wir mussten sie in "Phaze101" umbenennen.



AA: Warum 101?



P: Nun, als ich die Gruppe mit Crain gründete, hatten wir insgesamt fünf Mitglieder. 5 = 101 im Binärsystem, daher Phaze101. Crain war damals wie ich sehr aktiv, aber heute nicht mehr. Manchmal macht er etwas nur zum Spaß, aber das ist sehr selten.



AA: War es für Sie immer der Amiga 500, oder haben Sie auch andere Modelle gekauft?



P: Es war der A500, bis der A1200 herauskam, dann habe ich ihn gekauft. Jetzt habe ich auch einen A4000 und viele A500s und ein paar A600s. Ich brauche Backups, falls sie ausfallen!



AA: Haben Sie irgendwann aufgehört, Amigas zu benutzen und Sie sind später wieder dazu zurückgekehrt, oder hatten Sie die ganze Zeit einen?



P: Im April 1994 gab Commodore seinen Konkurs bekannt, und im selben Jahr hörte ich auf, meinen Amiga zu benutzen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass damals etwas Trauriges mit mir passiert ist. Nachdem ich nach Großbritannien gezogen war, kehrte ich 2012 in meine Heimat Malta zurück und fand in meinem Haus einen Karton mit einer Decke. Ich öffnete sie und der C128 kam heraus, dann mein ZX81, gefolgt vom C64, Amiga 500 und 1200! Es fühlte sich an wie eine Schatzkiste!

Ich packte sofort meinen A1200 ein und brachte ihn zurück nach Großbritannien. Ich kaufte einen Indivision AGA, damit ich ihn an moderne Monitore anschließen konnte, und ich tauschte seine Festplatte gegen eine CF-Karte aus. Aber hier gab es ein Problem: Alle meine Daten befanden sich auf meiner ursprünglichen 128-MB-Festplatte. Also kaufte ich ein Kabel, das zwei Festplatten unterstützte, machte meine alte Festplatte zum Slave, kopierte die Daten hinüber und... boom! Ich hatte mein altes System zurück!

Im Jahr 1994 war ich praktisch das einzige aktive Mitglied von Phaze101, da Crain die Szene verlassen hatte. Ich fing an, Dinge unter dem Namen "Cybersoft" zu tun, aber ich habe immer Phaze101 bevorzugt und deshalb benutze ich den Namen immer noch, obwohl ich im Grunde das einzige Mitglied bin. Die anderen tragen immer noch von Zeit zu Zeit etwas bei, aber nicht so viel wie ich. Außerdem gibt es noch TheGeps, der den MSX-Teil übernimmt - er ist in der MSX-Community sehr aktiv.



AA: Wie kam Phaze101 zurück?



P: Im Februar 2018 habe ich beschlossen, Phaze101 wieder zu aktivieren. Ich habe nicht geglaubt, dass die Szene noch aktiv ist - ich erinnere mich, als ich 2012 nachgeschaut habe, war nicht viel los. Von 2012 bis 2018 saß ich im Grunde nur da und versuchte, mich wieder an den Aufbau zu erinnern.

Photon von Scoopex machte gerade Folge 7 seiner eigenen Serie, als ich 2014 mit ihm sprach und ich begann, seine YouTube-Serie zu verfolgen. Nach all den Jahren habe ich mein erstes Intro geschrieben, das das erste Video auf meinem YouTube-Kanal ist. Die Musik wurde von Crain viele Jahre zuvor geschrieben.

Im März 2018 ging ich zurück nach Malta und organisierte eine Phaze101-Reunion. Alle fünf ursprünglichen Mitglieder trafen sich und wir aßen zu Abend, lachten und erinnerten uns an all die Dinge, die wir getan hatten. Aber als ich sagte, ich wolle Phaze101 reaktivieren, lachten sie mich aus... also sagte ich: "OK, dann mache ich es eben alleine!". Als sie sahen, was ich zu tun begonnen hatte, begannen sie es zu mögen, und obwohl sie sich nie verpflichteten, halfen sie mir doch.

In gewisser Weise bin ich immer noch allein, aber ich muss zugeben, dass ich ohne die Hilfe von Crain nie da wäre, wo ich jetzt bin. Am Anfang habe ich einen YouTube-Kanal und eine Facebook-Seite eingerichtet. Ich habe nur Dinge gepostet, die mit dem zu tun hatten, was wir gemacht haben, sonst nichts. Während ich das tat, entdeckte ich das Buch von Fabio Ciucci, The Complete Course to Amiga Assembly Programming. Donnerwetter, das war ein Ding! Ich sah das PDF und das Buch gefiel mir sofort. Ich kaufte es im August 2019 und im Jahr 2020 machte mich ein gemeinsamer Freund mit Fabio bekannt. Ich sagte ihm, dass ich sein Buch gerne auf Englisch und Italienisch streamen würde. Ich hatte noch nie gestreamt und wusste, dass es nicht einfach werden würde!



AA: Wie hat er auf Ihre Idee reagiert?



P: Als wir uns trafen, sprachen wir etwa vier Stunden lang. Er war begeistert von der Idee! Er gab mir die Erlaubnis dazu, und nach ein paar Monaten der Vorbereitung begann ich mit dem Streaming. Von Zeit zu Zeit unterhalten wir uns immer noch darüber.



AA: Verfolgt er Ihre Videos?



P: Ja, von Zeit zu Zeit verfolgt er sie. Er fand sie toll. Er sagte: "Du bist mein Held".



AA: Wie waren allgemein die ersten Reaktionen auf Ihre ersten Videos?



P: Die Leute mochten meine Videos, aber einige sagten, dass sie zu langsam anfingen oder zu lange brauchten, um sie zu veröffentlichen. Wir leben in einer modernen Welt, und die Leute haben keine Geduld - sie wollen lieber etwas, das schnell geht. Aber wenn es um Assemblerprogrammierung geht, kann man es nicht lernen, indem man sich nur ein Video ansieht.

Das Buch ist wirklich die komplette Bibel und ich folge ihr. Es geht so sehr in die Tiefe wie kein anderes Buch. Man muss nur die nötige Geduld aufbringen. Manche finden es auch nicht gut, dass es auf Italienisch ist - für mich ist das nur eine Ausrede, denn ich erkläre es vollständig auf Englisch und der 68K-Code ändert sich nicht, egal welche Sprache man spricht! Sie (Anmerkung der Redaktion: der Fragensteller ist gemeint) sind der Beweis dafür, dass die Tatsache, dass das Originalbuch auf Italienisch geschrieben wurde, Sie nicht vom Lernen abhält, wenn Sie lernen wollen. Und es gibt viele andere wie Sie.



AA: Danke, ich verfolge die Videos wirklich gerne. Mit dem Erfolg Ihrer Streams sind auch Ihre Social-Media-Kanäle gewachsen?



P: Ja, als ich angefangen habe zu streamen, hat sich alles verbessert. Auf Facebook habe ich die folgenden Gruppen: Phaze101, Commodore Dev, Retro Programmers Inside (RPI - gegründet mit Emanuele Bonin) und natürlich die Phaze101-Seite. Irgendwie habe ich im Laufe der Jahre meinen Schwerpunkt von der Erstellung von Demos auf die Entwicklung von Spielen verlagert. Das Hauptziel von Phaze101 ist es, anderen beizubringen, wie man für die Computer programmiert, die wir lieben, und das tun wir, indem wir Spiele machen. Deshalb organisiert Retro Programmers Inside die Spiele-Jams. Sie können mit jedem 8-Bit- oder 16-Bit-Computer und jeder Sprache, die Sie mögen, teilnehmen. Im Allgemeinen werden natürlich die Commodore-Maschinen eingereicht.



AA: Sie haben eine neue Serie namens "Let's Make An Amiga Game" gestartet. Denken Sie, dass diese Serie genauso lang sein wird wie die Assembly-Serie?



P: Die erste Serie ist beendet, Episode #16 war die letzte. Ich mache Änderungen daran, um es präsentabler zu machen, aber der Kerncode ändert sich nicht. Vielleicht mache ich noch einen Stream darüber, um zu sagen, was ich verbessert habe.



AA: Und Sie erstellen auch C64-Videos, richtig?



P: Ja, jeden Dienstag ist C64 Coding. Es heißt Tuesday Night Live, weil es nicht immer um den C64 gehen muss... aber meistens schon.



AA: Können Ihre Follower in Zukunft mehr Videos speziell für den Amiga erwarten?



P: Ja, ich habe die Serie auf der Grundlage des Game Jams zwischen Phaze101 und Retro Programmers Inside (RPI) gestartet.



AA: Haben Sie irgendwelche anderen zukünftigen Projekte im Sinn?



P: Ja, die Fertigstellung der englischen Übersetzung von Fabios Buch ist die erste Sache. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in der Lage sein sollten, es zu veröffentlichen. Es wird natürlich mehr Amiga-Spielentwicklungsserien geben, und auch mehr C64-Spielentwicklung. Vielleicht füge ich auch den Mega65 hinzu.



AA: Das sind großartige Neuigkeiten! Wird das Buch veröffentlicht werden oder wird es nur eine PDF-Version sein?



P: Beides - aber es gibt noch einiges an Arbeit zu tun. Der Druck ist ein Thema. Es wird in mehrere Bücher aufgeteilt werden. Man kann kein Buch drucken, das 2000 Seiten lang ist!



AA: Möchten Sie unseren Lesern noch etwas mitteilen



P: Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen für dieses Interview zu bedanken und bei Amiga Addict, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben. Außerdem möchte ich meine Grüße an alle ehemaligen und aktuellen Phaze101-Mitglieder, an Fabio Ciucci, an alle Unterstützer auf Patreon und an alle, die mir während meiner Retro-Reise helfen (zu viele, um sie zu erwähnen!), senden. Frohes Programmieren für alle! (dr)



