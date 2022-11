MorphOS: Passwort-Manager PastePass 1.9

Stefan 'Kronos' Kleinheinrichs PastePass ist ein Passwort-Manager für MorphOS mit verschlüsselter Datenbank, der auf ein entsprechendes Tastaturkürzel hin den Benutzernamen und das Passwort einfügt (amiga-news.de berichtete). Auch ein Hilfsprogramm zur Verschlüsselung der Passwörter ist enthalten.



Die Version 1.9 ist eine komplette Neuimplementierung unter Verwendung der cryptostorage.library. Der Code wurde überarbeitet, viele Sicherheitsprüfungen hinzugefügt und die gesamte GUI und den Programmablauf verschlankt. Die ersten Tests des Autors verliefen gut, aber er bittet um weitere Tests und kennzeichnet diese Veröffentlichung ausdrücklich als Vorabversion. Die Änderungen im Detail:

geänderte Datenbanken zur Verwendung der cryptostorage.library

Einträge werden immer Teil einer Gruppe sein

eine Gruppe kann durch ein 2. Passwort geschützt werden

Die PassTool-Funktionalität wurde in PastePass integriert, so dass man das Passwort in einer separaten Datenbank speichern kann, die unter dem Namen geöffnet wird, der bei der Registrierung von MorphOS angegeben wurde

es kann nun ein Standard-Benutzername festgelegt werden Download: PastePass.lha (77 KB) (dr)



[Meldung: 01. Nov. 2022, 06:30] [Kommentare: 0]

