Die auf der AROS-Binärschnittstelle ABI v0 basierende Distribution "AROS One" ist jetzt in der Version 1.9 für x86-Rechner verfügbar. Heruntergeladen werden kann sie als DVD-ISO-Datei oder als USB-Flash-Image unter dem Titellink, wo sich auch Videoaufnahmen finden.



Neben Aktualisierungen der enthaltenen Programme und Spiele weist diese Version von AROS One optische Ergänzungen auf, etwa einen neuen "weißen" Satz an Schubladenpiktogrammen, zwischen welchem und dem aktualisierten "blauen" hin und her gewechselt werden kann, ein neues Hintergrundbild für Wanderer sowie verschiedene gestalterische "Themen".



Die Änderungen im einzelnen: Update AROS One System

AROS One English Manual in PDF, GUIDE, HTM, DOC format



AROS One Italian Manual in PDF, GUIDE, HTM, DOC format



New "White" Folder Icon Set (to be installed)



Update "Blue" Folder Icon Set



Updated Application Icons Set (better quality)



Installer Icon Set White or Blue (Folder Extras)



Fix "DiskInfo"



i8042.hidd (fixes Touchpad problems on some PCs)



Update Dopus4 Config (add Mount/Eject ADF/DMS)



Dopus4 Preset Palette Skin (Gray,White)



Update Wanderer (add def_Icons Mount/Eject ADF/DMS)



Auto Mount from Icon ADF, DMS and IMG (MS-DOS Floppy) Image File



Auto Mount from Icon ISO CD/DVD Image File



Icon to install NTFS-Handler For Mount Disks or Partitions NTFS (Read and Write)



New Backdrop ArosOne created by "Damir"



Added Theme by "Damir" PixBlue (Tab resize)



Added Theme by "Damir" Pills (Tab resize)



Added Theme Style AfA OS



Shell-Color (Shell-Black, Shell-White)



CLS 1.0 (Compiled by me for AROS x86)



libglfw.i386-aros



libglew.i386-aros



Added RNOTunes.catalog (Italian)

Updated Apps

Amitube 1.3



PerciMan 0.7.5



Vim 8.2.4424



PintorWeb 3.20



BeeBase 1.0



uCommander



Murks IDE 0.6.1



WebpTools 1.2.4



UHCTools 1.6



HWP AVCodec 1.5



TextMio 0.2



AnimWebConverter 5.00



PortablE r6b



RNOEffects 1.4



RNOTunes 1.0



RNOInfoScreen 1.8



Image2PDF 1.2

Updated Games

SuperMarioWar



Beret



Gilbert



GianaReturn



SuperTux



SuperTux 2 (snx)



