Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich die sofortige Verfügbarkeit der Version 2.0 des XML-Plugins für Hollywood bekanntgeben zu können. Dieses Plugin war eines der ersten Plugins für Hollywood überhaupt und war früher unter dem Namen XML Parser bekannt. Version 2.0 ist ein großes Update mit zahlreichen neuen Features. Das größte neue Feature ist die Fähigkeit, dass nun auch ganze Hollywood-Tables mit nur einem einzigen Funktionsaufruf in ein XML-Dokument umgewandelt werden können. Genauso können auch ganze XML-Dokumente mit nur einem einzigen Funktionsaufruf in einen Hollywood-Table gelesen werden. Diese Funktionalität wird ermöglicht durch die neue Serialisierungsschnittstelle von Hollywood 9, weshalb das Plugin nun auch Hollywood 9 benötigt. Darüber hinaus gibt es nun Unterstützung für viele neue Callbacks, um auch fortgeschrittene XML-Features wie Namespaces, Entitäten, Attlists u.v.m. benutzen zu können. Schließlich kommt das Plugin nun auch mit einer umfangreichen Dokumentation mit vielen Erläuterungen und Beispielen daher.



Das XML-Plugin steht ab sofort zum kostenlosen Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal bereit. Dank Hollywoods plattformübergreifenden Plugin-System stehen Versionen für AmigaOS3, AmigaOS4, MorphOS, WarpOS, AROS (x86), Linux (arm, ppc, x86, x64), macOS (ppc, x86, x64), Windows (x86, x64), Android und iOS zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass mindestens Hollywood 9.0 vom Plugin benötigt wird.



Außerdem hat Airsoft Softwair heute noch die Version 4.3 des Hollywood APK Compiler veröffentlicht. Mit diesem Hollywood-Addon können Hollywood-Skripte ganz einfach in eigenständige APK-/AAB-Dateien für das Betriebssystem Android konvertiert werden. 4.3 behebt einen größeren Fehler und sollte deshalb von allen Benutzern installiert werden. Es steht für alle Kunden im geschützten Downloadbereich zur Verfügung. (dr)



