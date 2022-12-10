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11.Dez.2022



 OS4Depot-Uploads bis 10.12.2022
Die folgenden Pakete wurden bis zum 10.12.2022 dem OS4Depot hinzugefügt:
libpsem.lha              dev/lib 176kb 4.0 POSIX semaphore implementation
libwprintf.lha           dev/lib 32kb  4.0 Wide char printf functions
glsnoop.lha              dev/uti 198kb 4.1 Trace and profile OGLES2 and W3D...
amiarcadia.lha           emu/gam 5Mb   4.0 Signetics-based machines emulator
fpcmines.lha             gam/puz 2Mb   4.0 A classical mine sweeper clone
lazsokoban.lha           gam/puz 1Mb   4.1 Clone of the classic Japanese pu...
pixman_lib.lha           lib/gra 315kb 4.0 Pixman-1 as an AmigaOS shared li...
png16_lib.lha            lib/gra 235kb 4.0 Shared library based on LibPNG16
hwp_xmlparser.lha        lib/hol 387kb 4.0 Hollywood plugin for parsing XML...
ign-addon-xlsx.lha       off/spr 303kb 4.1 Ignition addon for access xlsx-f...
avalanche.lha            uti/arc 96kb  4.1 Simple ReAction GUI for xadmaster
avalanche_ita.lha        uti/arc 5kb   4.0 Italian translation for Avalanche
hexsee.lha               uti/fil 336kb 4.1 Hex File Viewer
muiplot.lha              uti/sci 905kb 4.0 Simple function plotter
dvdauthor.lha            vid/con 2Mb   4.1 Set of tools for authoring a DVD
aiostreams.lha           vid/mis 228kb 4.1 Stream video from major online p...
(snx)

[Meldung: 11. Dez. 2022, 07:42] [Kommentare: 0]
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