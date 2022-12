Cloanto: Amiga Forever und C64 Forever 10

Pressemitteilung: 12. Dezember 2022 - Cloanto hat heute Version 10 von Amiga Forever und C64 Forever veröffentlicht, den offiziellen Commodore/Amiga-Emulations- und Support-Suiten für Windows.



Die neuen Editionen sind das Ergebnis einer fast zweijährigen Entwicklungszeit seit der letzten Hauptversion 9. Das RetroPlatform-Framework von Cloanto ist das Ergebnis vieler Bemühungen, Amiga- und CBM-8-Bit-Funktionen und -Schnittstellen mühelos zu vereinheitlichen. Die beiden Pakete umfassen nun mehr als 700.000 Zeilen Code, die von Cloanto geschrieben wurden, und sind mit einer gemeinsamen Anstrengung von Emulations-Plugins und Inhaltserhaltung verbunden.



Vor dem Hinzufügen sichtbarer Funktionen bestand eine Priorität dieser Version in der Beseitigung von Geschwindigkeits- und Platzbeschränkungen. Einige der alten Barrieren waren vielleicht vorher nicht sichtbar, aber das Ergebnis nach dem Upgrade ist ein befriedigendes Gefühl von größerer Freiheit und Funktionalität: Der Titel-Editor öffnet und schließt sich augenblicklich, große Mediendateien werden mit mehr Leichtigkeit gehandhabt, während Fenster und andere Elemente, die früher fixiert waren, jetzt in der Größe verändert werden können. Inhaltsordner können überall unter Amiga Files und CBM Files hinzugefügt werden, während neue persönliche Wiedergabelisten und verbesserte Inhalts-Shortcuts mehr Möglichkeiten bieten, schnell auf Titel und Ordner zuzugreifen, die auf jeder Festplatte gespeichert sind.



Amiga Forever 10 enthält direkte Unterstützung für FloppyBridge-kompatible Diskettenlaufwerke und Controller (z.B. DrawBridge, Greaseweazle, SuperCard Pro, Waffle). Während frühere Versionen nur Floppy-Disk-Images unterstützten, kann die Emulation nun auch auf physische Diskettenlaufwerke und Disketten zugreifen. Es wird keine zusätzliche Software benötigt.



Zu den neuen und erweiterten Funktionen gehören: Überarbeitete Amiga-Dateien: benutzerdefinierte Ordner, Unterordner und Ordnerverknüpfungen können überall hinzugefügt werden, um Titel besser zu organisieren und große Inhaltssammlungen zu verwalten

Verbesserter Player, einschließlich persönlicher Wiedergabelisten, stets verfügbarer Umbenennen-, Ausschneiden-, Kopieren- und Einfügen-Befehle und intuitiver Größenanpassung von Vorschaubereich und Emulationsfenster

Schnellere Titelbearbeitung und Reaktionsfähigkeit der Anwendung: schnelles Öffnen und Schließen des Titeleditors (asynchrone Inhaltsextraktion, differentielle Komprimierung) und Laufzeitoptimierungen bei der Arbeit mit großen Medienbildern

Direkte Unterstützung für FloppyBridge-kompatible Diskettenlaufwerke und -controller wie DrawBridge, Greaseweazle, SuperCard Pro und Waffle (Laufwerke funktionieren in der Amiga-Emulation, keine zusätzliche Software erforderlich)

Hayes-kompatibles "Internet-Modem" für den Zugriff auf Ihre bevorzugten BBS-Systeme

Verbesserte Integration des Windows Datei-Explorers und der Suche: verbesserter Thumbnail-Provider für die Vorschau von Screenshots und Boxshots und neue Details in der Eigenschaftsverwaltung zum Anzeigen und Indizieren von RP9-Titeleigenschaften

Unterstützung für neue Funktionen in Windows 11 und Windows 10 Versionen bis 22H2

Hunderte von weiteren neuen Funktionen und Verfeinerungen Amiga Explorer 10 wurde bereits vor einigen Tagen veröffentlicht.



Wie immer sind wir den vielen Freunden dankbar, die dieses Projekt und unsere Amiga-Leidenschaft, Vision und Hoffnung unterstützt haben. Besonderer Dank geht an Toni Wilen. Die aktuellen und baldigen Amiga-Druckintegrationsfunktionen wären ohne seine Hilfe nicht möglich gewesen. (dr)



[Meldung: 13. Dez. 2022, 07:09] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]