Italienisches Print-/PDF-Magazin: Passione Amiga, Ausgabe 11

Pressemitteilung: Mit großer Freude dürfen wir Ihnen die neue Ausgabe von Passione Amiga ankündigen, mit der wir zwei Jahre Veröffentlichungen feiern und die nun zum Kauf erhältlich ist! Das gesamte Redaktionsteam hat hart gearbeitet, um diese Ausgabe etwas früher als angedacht herauszubringen, damit jeder, der sie lesen oder zu Weihnachten verschenken möchte, sie unter den Baum legen kann. Zum Inhalt: Video games: Devil's Temple: Son of Kung Fu Master, Aquabyss, Black Dawn: Technomage, Wonderboy, Wrong Way Back, Chaos Arena, Wood Block Puzzle, Luma

Reviews: Amiga Duel, Amiga Forever 10

Special Amiga Blitz Basic Game Jam 2022

Special Amiga games in physical version

Blender course, part 3

AmigaOS 3.2 R4 NDK

And also: Games news, Tech news, THEA500 Mini news, Tricks and Solutions, Demo scene, New Talents, Mailbox Das Magazin ist in digitaler (3 Euro) oder gedruckter (7,50 Euro, über Amazon) Form erhältlich. Die aktuelle Ausgabe bietet 48 Farbseiten im A4-Format. (dr)



