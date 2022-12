Web-Browser: IBrowse 2.5.8 für Amiga OS 3/4 und MorphOS

Pressemitteilung: Frohe Weihnachten an alle unsere treuen IBrowse-Nutzer und vielen Dank für die anhaltende Unterstützung. Im Jahr 2023 werden wir hoffentlich einige spannende Pläne für die Zukunft von IBrowse vorstellen. In der Zwischenzeit freuen wir uns, die sofortige Verfügbarkeit von IBrowse 2.5.8 ankündigen zu können, das hier heruntergeladen werden kann (OS4-Benutzer können stattdessen AmiUpdate verwenden). Dies ist das achte kostenlose Update für registrierte Besitzer von IBrowse 2.5. Besitzer von IBrowse 2.1-2.4 und 1.x können über unseren Shop zu vergünstigten Preisen auf IBrowse 2.5.8 upgraden.



Bitte beachten Sie: IBrowse 2.5.8 benötigt mindestens AmiSSL 5.5, wobei AmiSSL 5.6 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels die neueste Version ist. Es wird daher empfohlen, diese vor dem Update von IBrowse herunterzuladen, da Sie sonst keinen HTTPS-Zugang haben.



Aufgrund der Fehler, die sich leider in die ursprüngliche Version 2.5.7 eingeschlichen haben (obwohl diese schnell mit Hotfixes behoben wurden), haben wir uns entschlossen, eine vollständige neue stabile Version zu erstellen. Diese Version enthält die vorherigen Hotfixes, sowie einige weitere Korrekturen und Verbesserungen: Per ESC kann verhindert werden, dass die URL in der Popup-Blase angezeigt wird, wenn die Maus über Links bewegt wird

Absturz behoben, der auftritt, wenn das Info-Fenster beim Aktualisieren der URL keinen Speicher zuweisen kann

Absturz behoben, der bei der Angabe eines nicht existierenden Dateinamens in der Befehlszeile beim Start aus der Shell auftreten kann

OS4: Die Änderung der Dateisperre für Protokoll- und Codec-Module in 25.108 wurde rückgängig gemacht, sofern nicht mindestens elf.library 53.35 erkannt wird, da es in älteren Versionen ein Problem mit der Verlagerung gab

Behebung der Gemini-Unterstützung, die in 25.108 nicht mehr funktionierte

Einbindung aktualisierter griechischer Kataloge von Aminet (dr)



