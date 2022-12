19.Dez.2022









ACube Systems: Sam460LE-Boards produziert

Pressemitteilung: Hallo liebe Kunden und Freunde,

der Dezember hat uns einige Geschenke beschert, die Sie bald auf Ihrem Schreibtisch haben werden: die erste Charge der Sam460LE. Diese Boards haben alle Funktionstests mit Bravour bestanden, und nun testen wir jede einzelne Einheit manuell nach unseren Qualitätssicherungsstandards.



Sobald wir die Tests abgeschlossen haben, werden wir die Boards in chronologischer Reihenfolge ausliefern, beginnend von oben nach unten in unserer Auftragswarteschlange.



Wir haben es fast geschafft, nur noch ein wenig Geduld und die ersten Kunden sollten das Sam460LE noch vor Ende des Jahres erhalten.



Wir sind zuversichtlich, dass Ihre Geduld mit einem gut getesteten Produkt belohnt wird, das Sie sicher gerne benutzen werden. (dr)



