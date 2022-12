20.Dez.2022

Thomas Wenzel (ANF)







Audiowiedergabe: AmigaAMP 3.33 veröffentlicht

Thomas Wenzel schreibt: Frohes Fest und guten Rutsch! :)



Fehlerbehebungen: Titel/alles Wiederholen Funktionalität repariert.

Fehlermeldung bei nicht unterstütztem Stream Format korrigiert.

Falsche Speicherfreigabe bei schließen des About Requesters repariert.

Automatisches umschalten zwischen AHI und MHI zur laufzeit überarbeitet. Neue Features: Pulldownmenüs für Wiederholung/Zufallswiedergabe hinzugefügt.

Bessere Behandlung unterschiedlicher AHI Modi mit ihren Eigenheiten. AHI hat so ein paar Eigenheiten, dass die maximale Lautstärke vom verwendeten Modus (stereo++ oder nicht) und der Anzahl der Mischkanäle abhängt. Bisher musste man immer selber darauf achten, nicht zu laut zu drehen, weil es sonst plötzlich wieder leiser wurde, mit etwas Pech hörte man gar nichts mehr. Ziel ist es, dass man sich darüber jetzt keine Gedanken mehr machen muss, weil AmigaAMP die nötigen Begrenzungen selbst ermittelt. Hoffentlich klappt's bei allen. :) (dr)



[Meldung: 20. Dez. 2022, 21:43]

