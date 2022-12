Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.35

TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für Chrome, Firefox, Edge, Opera und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey).



Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.



Die Version 0.35 enthält folgende Neuerungen:

HippoPlayer (zu finden im neuen Work-Laufwerk):

Herzlichen Dank an Jürgen Wothke (www.wothke.ch) für seine genialen OpenSource-Abspiel-Routinen, ohne diese wäre HippoPlayer niemals möglich gewesen.

Features: Unterstützt das Abspielen von hunderten von Tracker-Formaten, hier alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Oder etwas kürzer ausgedrückt: Die folgenden von Jürgens Abspiel-Routinen (https://bitbucket.org/wothke) sind implementiert, und jede dieser Routinen unterstützt jeweils eine Vielzahl von Tracker-Formaten: adplug asap ds snes nez psx sid sc68 uade vgm xmp zxtune Vorlage war die Version 2.55 für 68k Amigas von K-P Koljonen. Drag'n' Drop von lokalen Dateien direkt ins HiP-Fenster (oder natürlich wie gehabt auf die Workbench). Dateiformate werden anhand der Dateiendung und teils auch anhand ihres Headers erkannt. Online-Anbindung (S-Button) von Modland und HVSC (High Voltage SID Collection) Playlisten aus HippoPlayer 68k können gelesen werden. Playlisten können exportiert und lokal als Textdateien gespeichert werden und sind mit HippoPlayer 68k kompatibel. Sehr genaue Implementation des Reqtools-Requesters Visualisierungen: Spectrum-Scope Mono-Scope Filled-Mono-Scope Unterstützung aller originalen Tastenkürzel Unterstützung der F-Tasten für Direktzugriff auf favorisierte Tracker-Module und Playlisten Vielzahl an weiteren Einstellungen

MultiView: Unterstützung für IFF-PBM ergänzt

Palette: Implementation einer echten, scrollbaren ListBox

Preferences: neue Einstellungen für: Scanlines in % CRT-Monitor-Kurven (eine leichte radiale Schattierung an den Ecken des Browser-Fensters)

Font: interne Schriften ergänzt um: MicroKnight MicroKnightPlus mOsOul P0T-NOoDLE Mit herzlichen Dank an Johan von asciiarena.se für die Dateien.

Mit herzlichen Dank an Johan von asciiarena.se für die Dateien. Work:Demos: Maiden-Demo by Antoine 'NoNameNo' Santo

Bugfixes: «Inhalt aufräumen» der Workbench Shell dir : Sortierung case-insensitive Auf die Workbench ausgelagerte Icons werden nun korrekt aufgelistet.

Und ausserdem: Eine Weihnachtsüberraschung! Herzlichen Dank an Daniel Reimann von amiga-news.de, der mich dazu überredet hat. Der Aufwand war zwar... ähm... grösser als gedacht, aber es hat sich gelohnt! (dr)



[Meldung: 24. Dez. 2022, 07:03] [Kommentare: 0]

