Amiga-Emulator für MacOS: vAmiga 2.21 und 2.3b1

Mit der Veröffentlichung der Version 2.21 seines Amiga-Emulators vAmiga für MacOS behebt dessen Entwickler Dirk Hoffmann zwei kleine Fehler der Anfang Dezember veröffentlichten Version 2.2:

Snapshots containing more than 512 KB Slow Ram were reported as being corrupted.

Memory footprint is back to normal. Gleichzeitig hat er eine erste Betaversion für die Version 2.3 veröffentlicht. Änderungen:



Bug fixes: When drive mechanics were emulated, invalid SYNC words sometimes showed up.

Fixes an activity monitor drawing bug in CRT mode. Enhancements: Extended ADFs with misaligned sync words can be read.

Warp mode can be switched on or off via keyboard shortcuts.

RetroShell offers a special debug mode, now. Die minimale Systemvoraussetzung für seinen Emulator ist macOS 10.15. (dr)



