AmigaOS 4: X11-Umgebung AmiCygnix 1.7

Edgar Schwans AmiCygnix ist eine Unix-Umgebung für AmigaOS 4. Es handelt sich hierbei um keine Emulation, sondern alle Programme sind nativ für AmigaOS 4 kompiliert (Screenshot). AmiCygnix stellt eine Verzeichnis- und Datenstruktur zur Verfügung, die derjenigen einer Unix-Installation ähnelt.



Die Version 1.7 birgt einige Neuerungen rund um das Thema "Start von externen Programmen" (Remote-Start), außerdem steht jetzt bei den Display-Treibern für die Workbench eine Unix- und eine Amiga-Shell zur Verfügung (Screenshot). Daneben wurden durch die komplette Überarbeitung der Utility-Library "libaos4util" für AmiCygnix einige Fehler behoben und durch das Hinzufügen des coreutils-Pakets zudem einige Abhängigkeiten zum AmigaOS-4-SDK beseitigt.



Neu in AmiCygnix-Base: Alle Display-Treiber für die Workbench besitzen jetzt ein Menü zum Start einer Unix- oder einer Amiga-Shell. Die Umgebung dieser Shells ist speziell an AmiCygnix angepasst. Über einen weiteren Menüpunkt kann ein Einsteller zum Ändern der Zugriffsrechte auf den X-Server geöffnet werden (Screenshot). Diese Shells können auch über das Menü "Systemwerkzeuge" des Desktop-Panels gestartet werden.

Bis AmiCygnix 1.6 bestanden einige Abhängigkeiten zum SDK. Die von einigen Shell-Skripten benötigen Befehle des coreutils-Pakets waren in AmiCygnix nicht enthalten. Besonders der ROX-Filer war davon betroffen. Diese Befehle sind nun enthalten und können auch in den Shells genutzt werden.

Durch einen Fehler in Newlib wurden die Argumente bei einigen Shell-Befehlen nicht richtig eingelesen. Insbesondere der Backslash "\" war betroffen. Dies wurde jetzt behoben.

Die mit Newlib kompilierten Shell-Befehle von AmiCygnix besaßen im Gegensatz zu den OS4-SDK-Versionen keine Wildcard-Unterstützung (Auflösung von "*" in Dateinamen). Dies wurde nun eingebaut, so dass für die betroffenen Shell-Befehle keine Unix-Shell mehr benötigt wird.

Enthält jetzt eine an AmiCygnix angepasste Version der ABC-Shell mit dem Namen "acxsh" für bessere Kompatibilität mit AmiCygnix.

Im neu eingeführten Verzeichnis "Prefs" befindet sich ein Einsteller zur Bearbeitung der Zugriffsrechte auf den X-Server. Wichtig für den Aufruf von externen Programmen (Remote-Start).

Ein Skript namens "Start_XServer_Only.bat" erlaubt den Start eines X-Servers ohne eine Applikation zu starten. Dies ist in der Hauptsache für den Start externer Programme gedacht.

Update des SSL/TLS Layers "GnuTLS" auf die Version 3.7.3; dies behebt einige Probleme mit Zertifikaten.

Die integrierten Root-Zertifikate für GnuTLS und OpenSSL wurden auf den neuesten Stand gebracht.

Enthält jetzt das neue GTK+-Standard-Thema "Adwaita", das nun auch das Standard-Thema für GTK+-2- und GTK+-3-Programme ist.

Die Unterstützung von GTK+-3-Programmen war fehlerhaft; dieser Fehler wurde beseitigt.

Überarbeitete Versionen der Einsteller "myX11Setup" und "myX11SetupLight".

Bei der Nutzung des mit AmiCygnix 1.5 eingeführten Window-Managers "dwm" (Dynamic Window Manager) konnten keine Tastenkombinationen mit ALT verwendet werden. Für Tastenbefehle für "dwm" wird nun die linke Amiga-Taste verwendet.

Die in allen AmiCygnix-Programmen verwendete Library "libaos4util" wurde komplett überarbeitet und alle Programme neu damit verlinkt.

Die Unterstützung der alten "threads.library" wurde entfernt. Diese wird von keinem der aktuellen Programme mehr benötigt.

Das Druckertool "lpr" konnte abstürzen; dies wurde behoben.

Die Daten für die Zeitzonen wurden aktualisiert.

Bei installiertem AmigaOS-4-SDK werden nun bei der Umgebungsvariablen "PATH" der ABC-Shell die Kommandos des SDKs bevorzugt. Grundsätzlich werden allgemeine Umbebungsvariablen beim Start von AmiCygnix nur noch gesetzt, wenn sie nicht in ENVARC: vorhanden sind.

Viele weitere Fehlerbereinigungen.

Neu in AmiCygnix-Tools: Alle Programme wurden mit der überarbeiteten Version der Utility-Bibliothek "libaos4util" neu gelinkt.

Der Browser "NetSurf" und das enthaltene Kommando "curl" wurden mit der neuen Version 3.7.3 des SSL/TLS Layers "GnuTLS" gelinkt. Dies sollte Probleme mit Zertifikaten und SSL-Verbindungen beheben. Download:

amicygnix-base.lha (148 MB)

amicygnix-tools.lha (95 MB) (snx)



[Meldung: 06. Jan. 2023, 16:07] [Kommentare: 1 - 06. Jan. 2023, 17:20]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]