25.Jan.2023

Nico Barbat







Geplantes Buch über AmigaOS 3.2.x: Umfrage zur Nachfrage

Pressemitteilung: Der Verlag LOOK BEHIND YOU plant die Veröffentlichung eines umfassenden Handbuchs zum AmigaOS 3.2.x und fragt ab sofort für eine bessere Druckplanung das Interesse seitens der Community ab.



Das Nachschlagewerk wird auf rund 350 farbigen Seiten Anleitungen, Tipps und Tricks und Informationen zur optimalen Nutzung für Einsteiger, Wiedereinsteiger, Fortgeschrittene und Experten bündeln.



Kernthemen des Buches sind die Einführung in das Betriebssystem, die Installation von Software und ROMs auf allen relevanten Plattformen, die Grundlagen der Anwendung, Prefs und Tools im Detail sowie umfangreiche Guides für Fortgeschrittene und Power-User wie Skripte und Shell. Abgerundet wird das Buch durch ein umfassendes Kapitel für Wiedereinsteiger u.a. zu aktueller Hard- und Software, Datentransfer und Quellen.



An dem Projekt, das bereits weit fortgeschritten ist, sind erfahrene Autoren und Journalisten aus der Amiga-Community beteiligt. Die Eckdaten auf einen Blick: Geplanter Verkaufspreis: 29,90 Euro

Sprache: deutsch

Umfang: ca. 350 Seiten, farbig

Format: Softcover (300 g/m2), ca. 15 x 23 cm

Geplanter Erscheinungstermin: Sommer 2023 Neben dem im hochwertigen Offset-Verfahren gedruckten Buch ist auch eine günstigere digitale Edition geplant.



LOOK BEHIND YOU bittet Amiga-Fans unverbindlich um eine Rückmeldung zu ihrem Interesse am AmigaOS 3.2.x Handbuch, um die Nachfrage auszuloten und die derzeit stark schwankenden Druck-, Papier- und Logistikkosten besser planen zu können.



Rückmeldungen sind auf der dafür eingerichteten Webseite bis einschließlich 28. Februar 2023 möglich.



Wir bedanken uns für euer Feedback! (dr)



[Meldung: 25. Jan. 2023, 21:11]

