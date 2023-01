Editor: Lite XL 2.1.1r1 für AmigaOS 4 und MorphOS veröffentlicht

George 'walkero' Sokianos hat soeben die Version 2.1.1r1 des Editors Lite XL für AmigaOS 4 und MorphOS veröffentlicht (amiga-news.de berichtete) und schreibt dazu:



"Heute habe ich eine neue Version von LiteXL sowohl für AmigaOS 4 als auch für MorphOS 3 veröffentlicht. Diese enthält den neuesten Code aus dem Upstream-Repository, mit allen Änderungen bis zum 8. Januar 2023. Dies bringt unsere Portierung in Einklang mit den neuesten verfügbaren Versionen in anderen Systemen.



In dieser Version wurde ein von einem Benutzer gemeldeter Fehler behoben, der mit der OS4-Version und dem System-Locale zu tun hatte. Dies war so ziemlich derselbe Grund wie bei der MorphOS-Version, die vor ein paar Jahren behoben wurde.



Abgesehen davon wurden im Add-ons-Ordner ein paar weitere Plugins hinzugefügt, die den Editor um zusätzliche Funktionen erweitern. Mein Favorit ist das Plugin, das LiteXL dazu bringt, die .editorconfig-Dateien zu verwenden. Auf diese Weise behält der Editor einen konsistenten Kodierungsstil pro Projekt. Das ist besonders nützlich, wenn Sie an Projekten mit verschiedenen Programmiersprachen arbeiten. Mehr Informationen über die .editorconfig Dateien finden Sie unter editorconfig.org.



Außerdem heißt die Binärdatei jetzt lite-xl, um sich an die Benennung anderer Systemversionen anzupassen. Das ist kein großer Unterschied, aber es kann sein, dass Sie Ihr System aktualisieren müssen, um diesen neuen Namen in Docks usw. zu verwenden.



Ich möchte mich bei all meinen Unterstützern für die Spenden bedanken und dafür, dass sie mich motiviert haben, weiter an meinen Amiga-Projekten zu arbeiten. Das ist eine großartige Gemeinschaft, zu der man gehören kann." (dr)



