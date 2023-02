20.Feb.2023

Bericht vom AmigaWinterTreffen 2023

Vom 10. bis 12. Februar 2023 fand in Großensee das "AmigaWinterTreffen" statt. Simon Adolf vom Organisationsteam hat uns einen Bericht von der Veranstaltung zukommen lassen. Bilder vom Treffen sind bei Facebook zu finden.



Er schreibt: "An insgesamt drei Tagen drehte sich in Großensee (östlich von Hamburg) alles um klassische Amiga Computer von Commodore und Escom. Außer den Amigas waren noch NextGen-Amigas, MorphOS-Rechner, C64, Ataris, einige Konsolen sowie das eine oder andere x86-Notebook vertreten. Ganz nach unserem Motto: bei uns muss keiner draußen bleiben!



Nachdem die Veranstaltung am Freitag mit 26 Usern schon ganz gut besucht war, füllten sich die Reihen ab Samstagvormittag dann ziemlich schnell. Anwesend waren insgesamt 37 Teilnehmer mit Rechner sowie 12 Besucher, die auch an einem Minimig in die Welt des Amigas hineinschnuppern konnten, ohne sich dafür eigene Hardware zulegen zu müssen.



In diesem Jahr war nach 2017 auch wieder das Team von Alinea Computer zu Gast und bot Hard- und Software zum Amiga an. Alex vom 'German Amiga Fanzine' war ebenfalls vor Ort und wird über die Veranstaltung berichten.



Motto waren in diesem Jahr die 90er. Der Spielwettbewerb wurde in diesem Jahr mit dem neuen Spiel 'Connect' ausgetragen. Leiter des Wettbewerbs war 'AmiNju', der gleichzeitig Entwickler des Spiels ist. So konnte man bei einem Plausch Hintergründe zu dem Spiel erfahren und bei Interesse eine BigBox-Version des Spieles erwerben. Sieger wurde Alex, gefolgt von Öhmchen und NTKL. Diese drei Teilnehmer lagen mit zwei Sekunden Unterschied sehr dicht beieinander, an Spannung kaum zu überbieten.



Am Abend wurde über einen Beamer eine Auswahl an Videos mit Bezug auf die 90er präsentiert. In einer Stunde wurde eine Video-Collage aus Kinotrailern, Musikvideos, Ausschnitten der Tagesschau und Werbung aus den 90ern gezeigt.



Aber auch das leibliche Wohl kam auf dieser Veranstaltung nicht zu kurz: Neben Kuchen und Schokoriegeln wurden heiße Würstchen und Suppe angeboten. Bei den Getränken konnte man zwischen Tee und Kaffee sowie diversen alkoholfreien Softgetränke wählen.



Nach einem gemütlichen und ruhigen Sonntag mit ca. 25 Teilnehmern schlossen sich die Tore des AmigaWinterTreffens gegen 15 Uhr. An dieser Stelle möchten meine Frau und ich uns einmal ganz herzlich bedanken für das viele Lob der Teilnehmer für die gute Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung. Ein spezieller Dank geht an Ricco Roßberg, der uns tatkräftig unterstützte.



Das nächste AmigaWinterTreffen ist vom 9. bis 11. Februar 2024 geplant. Das Motto lautet dann: Amiga vs. Atari." (snx)



[Meldung: 20. Feb. 2023, 16:59] [Kommentare: 0]

