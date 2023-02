Game Construction Kit: Scorpion Engine V2023.0

Die "Scorpion Engine" von Erik 'earok' Hogan soll die Entwicklung von Spielen ermöglichen, wobei die Engine selbst Closed Source, alle beigefügten Demos und Demospiele dagegen Open Source sind. Der Editor selbst läuft unter Windows. Grafiken werden als PNG-Dateien importiert, für das Erstellen von Levels wird der Editor Tiled eingesetzt. Für Sounds, Musiken und Animationen werden Amiga-Formate (mod, 8svx, anim5) genutzt.



Soeben wurde die Version 2023.0 (YouTube-Video) mit folgenden Änderungen veröffentlicht: Major performance optimisations make this by far the fastest release of the Scorpion Engine to date.

New features like "maskless blit" and draw clipping, and the new "Big Ship" demo shows how these can be used to render massive actors with relatively minimal performance overhead.

New "line of sight" demo shows how an enemy can be made to chase the player only if there's no walls between them.

Filters in the editor allow you to quickly search through long lists of actors, animation, code and blocks.

Powerful new randomizer based on the XORSHIFT* algorithm.

Improvement for the "foreach" command, actors can be filtered by more than just the type of actor.

Channels can now be reserved specifically for music or SFX.

Various other fixes and improvements. Wer die Arbeit des Entwicklers unterstützen möchte, findet dazu auf seiner Patreon-Seite Gelegenheit. (dr)



