10.Mär.2023









Vorschau-Video: Final Fight Enhanced

Vor mehr als einem Jahr hatte 'Prototron' ein erstes Vorschau-Video seiner in Maschinensprache geschriebenen verbesserten Umsetzung von Capcoms Final Fight veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Nachdem er nun den Spielcode fast komplett neu geschrieben hat, veröffentlichte er vor wenigen Tagen ein neues Video, das den 2-Spieler-Modus sowie neue Musik präsentiert.



Im Gegensatz zum ersten Video, läuft diese Version auf einem Amiga mit 68000 Prozessor, ECS und 2MB Chip-RAM. Wie der Autor schreibt, hätte es auch eine Version für Amigas mit 1MB und OCS gegeben, aber im Gegensatz zu Megadrive und SNES hätte der Amiga keine Hardware-Fähigkeit, einen Sprite horizontal zu spiegeln. Der zusätzliche Speicher diene dazu, gespiegelte Sprites zu speichern, was zu einem flüssigeren Spiel führt, da es die CPU von unnötiger grafischer Last befreit. Es gäbe noch viel zu optimieren - bei vier Gegnern auf dem Bildschirm wird es ein wenig träge - aber es ginge voran. (dr)



[Meldung: 10. Mär. 2023, 05:40] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]