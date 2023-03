Hollywood X: Add-ons veröffentlicht

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit einer Reihe von Add-ons für Hollywood X bekanntgeben zu können. Die folgenden Add-ons stehen ab sofort zum freien Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal zur Verfügung: Hollywood-Player 10.0 für alle unterstützten Plattformen (auch verfügbar für Ihr Smartphone/Tablet auf Google Play)

Hollywood-SDK 10.0 zum Entwickeln eigener Plugins (enthält Beispiele und über 500 Seiten an Dokumentation in verschiedenen Formaten)

Hollywood-10.0-Addon für Cubic IDE (entwickelt von Michael Jurisch)

Hollywood-10.0-Online-Referenzmanual (über 1200 PDF-Seiten, alternativ auch als HTML, CHM und AmigaGuide erhältlich)

Hollywood-SDK-10.0-Online-Referenzmanual (über 500 PDF-Seiten, alternativ auch als HTML, CHM und AmigaGuide erhältlich)

Hollywood-APK-Compiler 4.4 zum Erstellen von APK/AAB-Apps für Android

Remedios 1.3 zum Erstellen von iOS Apps Mit der Veröffentlichung dieser Komponenten ist das Hollywood-X-Release nun komplett. Bitte besuchen Sie das offizielle Hollywood-Portal für mehr Informationen und Downloadmöglichkeiten. (snx)



[Meldung: 12. Mär. 2023, 19:35]

