AmigaGuide-Magazin: Ausgabe 9 von 'WhatIFF?' veröffentlicht

'WhatIFF?' ist ein englischsprachiges Amiga-Magazin im AmigaGuide-Format. Im Gegensatz zu anderen Magazinen oder Zeitschriften beschäftigt sich WhatIFF? nicht mit Spielen, sondern ist vor allem für Nutzer gedacht, die kreativ mit ihren Amigas arbeiten wollen (amiga-news.de berichtete).



Nun wurde die neunte Ausgabe veröffentlicht, die unter anderem folgendes beinhaltet:



Reviews BFG9060 Accelerator Card

TerribleFire 1230 Accelerator Card

A1200.net KeyCaps

Amiga Case Badges

AmiCygnix upate v1.7 for AmigaOS 4.1

SoundBox

Aminet Goodies Game Reviews Tanks Furry Tutorials Watch YouTube Videos On Your Amiga Pt:2 ECS Users

Creating Mods in OctaMED that are ProTracker Compatible

LightWave 3.5 - 101 Creating a Star Field Prt 2

Brilliance - Essential Shortcuts

Choosing a Joystick Articles ST-01: The Legacy

Kickstarting Your Zen Interviews Andreas Maglerl (Amiga Future)

Tony Horgan (CU Amiga)

Douglas Compton (10 Minute Amiga Retro Cast)

Christian Wiegel (Settle The World) Invents Corner Latest Updates Additional Content Cover Disk #1 - Settle The World Slideshow (dr)



