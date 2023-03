28.Mär.2023









Web-Browser: AmiFox 0.3

"AmiFox" stellt moderne Webseiten auf einem Amiga dar, in dem es die von einem Web Rendering Proxy ("AmiFox-Server") in Bilder konvertierten Seiten herunterlädt und anzeigt. Version 0.3 bringt diverse kleinere Änderungen mit, die laut Autor vor allem den Bedienkomfort des Browsers steigern sollen: Copy Text from selected webpage (AmiFox-Server 0.2+)

Copy Clipboard from Server (AmiFox-Server 0.2+)

IFF Format (AmiFox-Server 0.2+)

send longer texts to page (needs texteditor.mcc)

Mouse wheel support

Shift cursor up/down send as Page up/Down (AmiFox-Server 0.2+)

Error message when Datatype could not load image

send Youtube URLs to AmiTube

send Google Maps and OpenStreetmap positions to Mapparium

AROS Version atm i386 and 64bit ABIv11

Read URL at Mouse position

direct download of catched URL at mouse position

save Webpage Image

Copy/Paste URL (cg)



[Meldung: 28. Mär. 2023, 16:55] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]