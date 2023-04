11.Apr.2023

Webbasierter Bildeditor: DPaint.js

"DPaint.js" von 'Steffest' ist ein webbasierter Bildeditor mit dem Schwerpunkt auf Amiga-Dateiformaten, der stark vom Klassiker DPaint inspiriert ist. Er wird direkt im Browser ausgeführt (funktioniert auch mit dem MorphOS-Browser Wayfarer) kann alle Arten von Amiga-Icons und IFF-Bilder lesen und schreiben. Wie der Entwickler schreibt, habe er es hauptsächlich entwickelt, weil er ein modernes Werkzeug zum Erstellen von Amiga-Icons mit dem Schwerpunkt auf Farbreduktion und Dithering zur Verfügung haben wollte, um moderne Bilder schnell in Icons alter Schule umzuwandeln, und um Dateien auf ADF-Disketten direkt zu bearbeiten, ohne einen Emulator zu starten zu müssen.



Ursprünglich was das Programm als moderner Icon-Editor für Amiga-Icons gedacht, entwickelte sich aber zu einem vollwertigen Bildbearbeitungsprogramm mit folgenden Hauptmerkmalen: Vollausgestatteter Bildeditor mit:

Ebenen



Auswahl



Maskenwerkzeug



Umformungswerkzeuge



Effekte und Filter



Mehrfaches Rückgängigmachen/Wiederherstellen



Kopieren/Einfügen aus einem beliebigen anderen Bildprogramm oder einer Bildquelle



Anpassbare Ditherwerkzeuge

Starker Fokus auf Farbreduktion mit feinkörnigen Dithering-Optionen

Fokus auf Amiga:

Lesen/Schreiben/Konvertieren von Amiga-Icon-Dateien (alle Formate)



Liest IFF ILBM Bilder (alle Formate einschließlich HAM und 24-Bit)



Schreibt IFF ILBM Bilder (bis 32 Farben)



Lesen und schreiben direkt von Amiga Disk Files (ADF)



Eingebetteter Amiga Emulator, um die Arbeit im echten Deluxe Paint anzuzeigen Der Editor ist noch im Alphastadium, der Quellcode ist auf GitHub verfügbar. Sowohl eine erste Dokumentation als auch ein kurzes Einführungsvideo stehen zur Verfügung. Bugreports und Vorschläge für weitere Features sind willkommen. (dr)



