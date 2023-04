20.Apr.2023









Trevor's Amiga Blog: Frühling-/Herbsteintrag

Trevor Dickinson von A-EON Technology hat einen neuen Artikel in seinem "Trevor's Amiga Blog" veröffentlicht und betitelt ihn in "Frühlings-/Herbstausgabe", womit er auf seine letzten Aufenthalte in England und Neuseeland anspielt.



Ausführlich berichtet er über die anstehenden Besuche auf diversen Messen und Veranstaltungen und befragt und testet ausführlich den Chatbot ChatGPT unter Linux auf seinem AmigaOne X5000, da weder Odyssey unter AmigaOS 4, noch Wayfarer unter MorphOS dazu in der Lage gewesen seien. In diesem Zusammenhang berichtet er ebenso ausführlich über die neue Fienix-Distribution.



Er informiert weiterhin darüber, dass David Pleasance eine Druckerei für den zweiten und dritten Band der Vultures to Vampires-Trilogie mit Sitz in Indien gefunden und engagiert hat. Voraussichtlich Mitte Juni werden die Bücher beim deutschen Lieferanten eintreffen.



Neuigkeiten zum A1222+ soll es dann in seiner nächsten Ausgabe geben. (dr)



