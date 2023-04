Emulator: Denise V2.0 jetzt mit Amiga-Emulation

Denise ist ein zyklusgenauer und plattformunabhängiger Emulator, der mit der jetzt veröffentlichten Version 2.0 neben einem C64 nun auch einen Amiga 500 und Amiga 1000 (Kickstart Disks werden benötigt) emulieren kann. Bereits von der C64-Emulation bekannte Features wie runAhead, Savestates, Drive-Sounds, PAL-Encoding, Dynamic Rate Control, G-Sync/FreeSync, Warp, Just in Time Polling sind auch für den Amiga verfügbar. Änderungen die Amiga-Emulation betreffend: add Amiga emulation of A1000 (OSC/ICS), A500 (Full OCS), A500 (ECS Agnus, OCS Denise)

RGB or S-Video with PAL/NTSC color encoding, border cropping

support all global features like: runAhead, savestates, G-Sync, configs, Warp, JIT polling, shader

up to 4 disk drives with acceleration option

Chipram, Slowram, Fastram

list disk content in UI

AROS firmware is preinstalled

motor controlled auto warp

drive sounds

support custom frequencies like B.C. Kid (56.4 Hz)

if you only want to use one of the two emulators, Amiga or C64 core can be hidden Denise ist plattformübergreifend für Windows 32/64 XP und neuer, macOS (ab Versionsnummer 10.9, Intel und Arm), Linux und BSD verfügbar. (dr)



[Meldung: 26. Apr. 2023, 08:46]

