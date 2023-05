01.Mai.2023









MOD-Player: "Light Speed Player" 1.13

Der "Light Speed Player" ist laut Arnaud Carrés Eigenbeschreibung der "schnellste MOD-Player aller Zeiten". Die in Assember geschriebene Routine richtet sich an Demo- und Spiele-Programmierer, die Musikuntermalung in ihre Werke einbauen wollen, ohne nennenswert CPU-Zyklen zu verlieren. Die Effizienz des Players wird durch ein spezielles Dateiformat erreicht, in das die Musikstücke vor dem Abspielen konvertiert werden müssen. Seit der initialen Veröffentlichung hat der Autor den Player beständig weiterentwickelt. Änderungen:



v1.13 added -shrink option to optimize sample bank size (remove sample bytes that won't be replayed) v1.12 Fixed -setpos and -getpos output data size (thanks Platon42) v1.11 Now use -getpos argument to include data if you need LSP_MusicGetPos function

Now use -setpos argument to include data if you need LSP_MusicSetPos function

Fixed relocation bug in insane mode if you call LSP_MusicInit two times on same music v1.10 Added sequence timing optional information (-seqtiming) option & LSP_MusicGetPos & LSP_MusicSetPos

Few changes in players API ( now LSP_MusicInit, LSP_MusicPlayTick, and different API for insane mode version)

Insane mode is not generated by default ( use -insane to generate insane mode replayer ) v1.06 Two times CIA interrupt fixed in LightSpeedPlayer_cia.asm v1.05 fix potential registers scratch in LightSpeedPlayer_cia.asm

minor fix in LightSpeedPlayer.asm comments v1.04 full support of instrument without a note (rare protracker feature)

support fx $e9 (re-trigger)

fix 4 bytes offset bug with -nosampleoptim option v1.03 fix a rare replen bug when $F01 speed is used v1.02 fixed bug in $9xx fx (sample offset)

added "-amigapreview" : generate a wav from LSP data (output simulated LSP Amiga player)

added "-nosettempo" to remove $Fxx>$20 settempo support (for old mods compatibility) v1.01 fixed mod ending detection issue

fixed very short samples issue

fixed one frame delay when music loop in "insane" mode

fixed bad player init if called two times in normal player

added "-renderwav" option to debug any .mod parsing error (output PC player) (dr)



