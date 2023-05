15.Mai.2023

Veranstaltung: Programminformationen zur Amiga38

Markus Tillmann schreibt: Am gestrigen Sonntag, den 14. Mai 2023, ist der Ticketverkauf mit wenigen Minuten Verspätung kurz nach 20 Uhr gestartet (amiga-news.de berichtete).



Die Amiga38 dürfte auch in diesem Jahr - trotz mehrerer alter und neuer Amiga-Veranstaltungen - die größte weltweit sein und Gäste und Besucher aus der ganzen Welt willkommen heißen.



Die Besucher dürfen sich auf drei Themenschwerpunkte freuen, die an den anderthalb Tagen im Vordergrund stehen werden: zum einen wollen wir der legendären und wahnsinnig aktiven Demoszene Tribut zollen und haben hierzu neben dem durch das Apollo-Team ins Leben gerufenen Demo-Contest (amiga-news.de berichtete) noch einige weitere musikalische und informelle Beiträge.



Unser zweiter Themenschwerpunkt wird das AmigaOS und dessen aktuelles Entwicklerteam sein: wer steckt eigentlich hinter der Entwicklung von AmigaOS3.2? Ein Teil des Teams wird mit einem eigenen Stand auf der Amiga38 vertreten sein und Rede und Antwort stehen. Camilla Boemann wird aus Dänemark anreisen und stellvertretend für das Team auch eine Bühnenpräsentation halten.



Des Weiteren wollen wir auch Commodores Konsole, dem Amiga CD32, eine größere Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, zumal sie in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiert. Hoffnungsträger oder Totgeburt? Welcher Plan steckte hinter der Konsole? Was wäre passiert, wenn Commodore zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liquider gewesen wäre? Diesen und weiteren Fragen wollen wir uns ebenfalls im Oktober annehmen - als besonderen Ehrengast konnten wir hier Beth Richard aus den USA gewinnen. Beth Richard arbeitete von 1991 bis zu ihrem Ausscheiden im April 1994 als Ingenieurin bei Commodore.



Sie war Designerin des Grace-Chips und des CDTV-CR, der ihn verwendete; des MPEG-4000, der der Prototyp für die CD32 FMV Cartridge war, eine der drei Designer des Akiko-Chips im CD32 und die Hauptdesignerin des CD1200 Prototyps.



Weitere bekannte Namen, die bereits zugesagt haben, sind unter anderem Petro Tyschtschenko, der im April bereits seinen 80. Geburtstag feierte, David Pleasance und Dave Haynie.



Für die Amiga38 gibt es neben den Tagestickets zu 27,50 Euro, die passenderweise "Passierschein A38" genannt wurden, natürlich auch wieder Tagestickets samt Tisch (für 40,- Euro), sowie Karten für das Pre-Opening und Get-Together am Freitagabend (nach dem Aufbau der Aussteller ist ein erster Rundgang möglich, dazu gibt es ab 20 Uhr Snacks und Getränke, sowie ein Bühnenprogramm inklusive einer Reshoot-Proxima-Release-Party) zu 59,- Euro.



Zusätzlich gibt es einige Ticketkombis mit Rabatten, sowie auch Freikarten für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren. Da einige Kategorien erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein werden, macht es Sinn, sich rechtzeitig sein Ticket zu sichern.



Fragen zu den Tickets oder anderen die Amiga38 betreffenden Themen können gerne per Mail geschickt werden. (dr)



