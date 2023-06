04.Jun.2023









Schwarmfinanzierung: kostenpflichtige Retro-Community "Amiga Global Alliance"

David Pleasance - ex-Commodore-UK-Management, Autor mehrerer Commodore-Bücher und seit 2015 Stammgast auf diversen Amiga-Veranstaltungen - hat ein neues Projekt ins Leben gerufen: Seine "Amiga Global Alliance" ("AGA") soll eine Retro-Community werden, deren Mitglieder mit einem Jahresbeitrag von mindestens 38 GBP (rund 44 Euro) zunächst eine zentrale Webseite, später dann Projekte und Veranstaltungen finanzieren.



Pleasance verspricht, dass 65 Prozent der Einnahmen in die Community reinvestiert werden sollen - zur Förderung von Hardware- und Software-Projekten oder für Werbe-Veranstaltungen. Das restliche eingenommene Geld wird für Aufbau und Betrieb der angedachten Webseite und sonstige, Betriebskosten benötigt. Die AGA-Webseite soll das erste große, von den Mitgliedern finanzierte Projekt werden und folgende Bereiche anbieten: ein "offenes" Forum

Marktplatz/Kleinanzeigen

CATS (Commodore Amiga Technical Support): Support bei Commodore- und Amiga-Angelegenheiten

Kalender mit anstehenden Veranstaltungen

eine Job-Plattform für Commodore- und Amiga-Tätigkeiten

Archiv/Bibliothek: Langzeit-Speichermöglichkeit mit garantierter Verfügbarkeit

Goodies: von anderen AGA-Mitgliedern gespendete "Schätze"

Datenbank/Verzeichnis: Umfangreiches Link- bzw. Personenverzeichnis Die Webseite wird in Angriff genommen, falls die aktuelle Kickstarter-Kampagne bis Ende Juni rund 17.500 Euro an Investionen einbringt. Als Starttermin für die unter aga.directory erreichbare Webpräsenz ist August 2023 angedacht. Wie die Amiga Global Alliance in der Folge über die Verteilung eingehender Gelder oder die Auswahl zu unterstützender Projekte entscheidet, wird nicht erläutert. (cg)



[Meldung: 04. Jun. 2023, 01:03] [Kommentare: 0]

