12.Jun.2023









Entwicklertagebuch: "Settle the World" 06/23

Christian 'TheoTheoderich' Wiegel arbeitet weiter an seinem rundenbasierten Aufbau- und Handelsspiel "Settle the World" (amiga-news.de berichtete). In seinem neuesten Entwicklertagebucheintrag geht es um die Umsetzung eines Wahl- und ein Zufriedenheitssystems:



"Ich habe mit einem großen Umbau des Spiels begonnen: Ziel ist es, Wahlen und ein Zufriedenheitssystem einzubauen. Das ist eine Menge Arbeit, die sich über viele Wochen hinziehen wird.



Momentan ist das Spiel noch viel zu einfach und bietet keine Herausforderung. Eine Herausforderung werden später einmal Computergegner und Ureinwohner sein....bis dahin ist es aber noch ein sehr langer Weg.



Vorher wird ein Wahlsystem eingebaut. Verliert der Spieler eine Wahl, ist das Spiel für ihn zu Ende. Dafür müssen das Bedürfnissystem der Einwohner und deren Zufriedenheit überarbeitet werden.



Den Anfang macht nun die Zufriedenheitsanzeige, welche komplett neu geschrieben wurde. Sieht fast genauso aus, wie vorher, funktioniert aber etwas anders. Zukünftig werden höhere Einwohner-Klassen mehr und verschiedene Nahrung benötigen. Hier kommen nun Farmen und Weintrauben ins Spiel.



Weintrauben sind eine reine Bonusresource, ähnlich wie Gold. Wein kann nur auf diesen Bonusfeldern geerntet werden, nicht auf anderen Feldern. Um Weintrauben ernten und verarbeiten zu können, sind Farmen nötig.



Farmen funktionieren wie kleine Städte, aber ohne Einwohner und deren Bedürfnisse. Weintrauben können hier später zu Wein verarbeitet werden. Wein ist ein Luxusgut für die Aristokratenklasse und erhöht deren Zufriedenheit, was dann später bei den Wahlen von Vorteil ist.



Aber Farmen sollen nicht nur Weintrauben verarbeiten können, sie sollen auch dazu dienen, Fleisch zu produzieren. Fleisch ist eine zusätzliche Nahrung, ebenfalls für die Aristokratenklasse. Auf einer Farm sollen Rinder gehalten werden können und bei einem Schlachter zu Fleisch verarbeitet werden. Im Gegensatz zu Wein erhöht Fleisch aber nicht die Zufriedenheit der Aristokraten, sondern ist Grundvoraussetzung. Damit das alles produziert werden kann, wird es wohl vier neue Einheiten im Spiel geben: Cowboy, für die Rinderzucht auf einer Farm

Schlachter, verarbeitet Rinder zu Fleisch

Weinleser, erntet Weintrauben von den entsprechenden Bonusfeldern

Winzer, verarbeitet Weintrauben zu Wein Das ganze ist noch nicht komplett durchdacht und getestet. Die Farmen befinden sich noch schwer in Arbeit....aber es geht voran." (dr)



[Meldung: 12. Jun. 2023, 07:50] [Kommentare: 2 - 12. Jun. 2023, 13:11]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]