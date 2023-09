28.Aug.2023









Veranstaltung: Weitere Informationen zur AmiWest 2023

Vom 12. bis 15. Oktober 2023 findet in Sacramento, Kalifornien, die AmiWest 2023 statt. Nun haben die Veranstalter weitere Informationen veröffentlicht:



"Die AmiWest 2023 kommt mit großen Schritten näher! Die seit 1998 stattfindende AmiWest wird in diesem Jahr das 26. Jahr der am längsten laufenden Amiga-Messe der Welt sein. In Sacramento veranstalten der Sacramento Amiga Computer Club und eine engagierte Gruppe von Freiwilligen die Veranstaltung.



Den Auftakt bildet am 12. Oktober die AmiWest Developer Conference. AmiWest veranstaltet die DevCon schon seit etwa einem Jahrzehnt. Dies sind zwei Tage des konzentrierten Lernens und des Austausches von Experten weltweit über die neuesten AmigaOS-Entwicklungen, und dieses Jahr wird es nicht anders sein. Unter der Leitung von Steven Solie, Chefentwickler im ExecSG-Team, wird die DevCon verschiedene AmigaOS-Varianten abdecken und Themen wie Debugging, DMA-Routinen und mehr diskutieren.



Die Hauptausstellung wird am 14. Oktober um 10:00 Uhr eröffnet. Trevor Dickinson von A-Eon wird die Messe mit Neuigkeiten und Ankündigungen von A-EON eröffnen. Im Anschluss an Trevor wird es ein volles Programm mit Rednern aus aller Welt geben. Zu den Sprechern gehören RJ Mical (ursprünglicher Amiga-Entwickler), Michal Schulz (Autor von EMU68k) und andere. Für diejenigen, die nicht kommen können, werden wir den Tag auf YouTube live übertragen. Alle Details finden Sie auf der AmiWest-Webseite.



In der Ausstellungshalle werden über 10 Aussteller vertreten sein. Viele davon sind wiederkehrende Freunde der Messe, wie Doug Compton von 10 MARC und Mr. Toast. Wir erwarten auch, dass Matthew Leaman von AmigaKit zum ersten Mal seit 2017 auf die Messe zurückkehren wird. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist Ricardo Quesada mit seinem Produkt UniJoySticle2. Eine vollständige Liste der Aussteller ist auf der AmiWest-Website zu finden.



Das Bankett beginnt um 19 Uhr am Samstag, den 14. Oktober, mit Garry Hare, Ph.D. Er war der CEO von Amiga Inc. von 2003 bis 2005, direkt nach Bill McEwen. Sie können mehr über Garrys Beteiligung in der letzten Ausgabe von "From Vultures to Vampires", Band zwei, lesen. Garry wird einzigartige Einblicke in die Geschichte des Amigas von einer selten gehörten Stimme geben.



Der SACC-Verkaufstisch wird wieder da sein und eine Vielzahl von Amiga-Teilen, Büchern und Software anbieten. Es wird auch einige komplette klassische Amiga-Systeme zum Verkauf geben! Wir erwarten, dass wir einen A2000 und einen A500 zum Verkauf anbieten werden, möglicherweise auch mehr.



Auf der Messe wird es auch eine Tombola mit coolen Gadgets für all eure Computer geben. Nachdem ihr euch eure Lose für die Tombola geholt habt, solltet ihr unbedingt am Gewinnspieltisch vorbeischauen und Knightmare ausprobieren, um die Chance zu haben, die diesjährige Trophäe zu gewinnen.



Behalten Sie den AmiWest-Blog im Auge, um die neuesten Informationen über die Messe zu erhalten. 1994 sagten die Leute, der Amiga sei tot. Junge, was lagen die falsch!" (dr)



[Meldung: 28. Aug. 2023, 05:56] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]