Motorola68k-Emulation: Emu68 V1.0 Release Candidate

Vor rund einem Monat hatte Michal Schulz hat die Betaversion 2.1 seiner Motorola68K-Emulation Emu68 für die ARM-Architektur mit Fokus auf die PiStorm und PiStorm32lite veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Seitdem sind viele weitere Verbesserungen eingeflossen, sodass er nun den Release Candidate der Version 1.0 veröffentlichen konnte. Änderungen:



BFxxx aktualisiert



Die Bitfield-Befehle, die auf den Speicher zugreifen, sind nicht darauf optimiert, so wenig Speicherzugriffe wie möglich zu verwenden. Es gibt immer noch Sonderfälle, die mehr Verkehr als nötig verursachen, aber sie sind jetzt sehr begrenzt. Die Bitfield-Befehle holen Byte/Wort/Langwort/Quad-Wort, anstatt immer mit Quad-Worten zu arbeiten.



Besseres Schreiben in CHIPSET-Register



Nach einem Schreibvorgang in einen Speicherbereich, der zum Amiga-Chipsatz gehört, wird ein Byte aus dem ROM gelesen. Dies verbessert die Stabilität einiger alter Spiele/Demos, die nie davon ausgingen, dass sie auf einem m68k laufen, der so schnell ist. Das Lesen aus dem ROM gibt Paula genug Zeit, die Interrupt-Quittierung ordnungsgemäß durchzuführen.



IPL-Filter



Emu68 filtert die IPL-Zeilen und erkennt eine IPL-Änderung nur dann, wenn zwei aufeinander folgende IPL-Lesevorgänge (die etwa 400 Nanosekunden entfernt sind) das gleiche Ergebnis liefern. Verbessert viele Spiele oder Demos, die unter ungewollten Unterbrechungen litten.



Schreibpuffer entfernt



Der Schreibpuffer war ein Experiment, das ich vor langer Zeit eingeführt habe - er ermöglichte das Kombinieren von Schreibvorgängen an aufeinanderfolgenden Byte-/Wortpositionen, solange sie schließlich zu einem Longword-Schreibzyklus führten. Er funktionierte in den meisten Fällen relativ gut, versagte aber in einigen anderen Fällen kläglich. Da dies nur ein schmutziger Hack war, wurde er jetzt entfernt.



CCR-Optimierer-Scantiefe



Die Anzahl der m68k-Opcodes, die bei der Übersetzung von m68k nach arm vorab gescannt werden, um CCR-Flag-Updates zu eliminieren, ist nun einstellbar. Verwenden Sie dazu EmuControl Version 1.3 (nightly build vom 23. Sept. 2023 oder neuer).



Ausführlichere Informationen zu den Änderungen gibt der Entwickler in seinem neuen Patreon-Artikel. (dr)



