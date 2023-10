06.Okt.2023

Handelssimulation mit RPG-Elementen: Aquabyss erhält rundenbasiertes Kampfsystem

Seit der Ankündigung und Veröffentlichung von Aquabyss, einer Handelssimulation mit RPG-Elementen, im Oktober letzten Jahres erfährt das noch unfertige Spiel konstant Updates und Erweiterungen, die in einem entsprechenden Bereich im offiziellen Aquabyss-Forum angekündigt und erläutert werden. In einer Pressemitteilung wird nun ein umfangreicheres Update vorgestellt, dass erstmals den Kampf gegen undere U-Boote ermöglicht:



Pressemitteilung: Die Handelssimulation mit RPG-Elementen welche auf OCS/ECS und AGA-Maschinen läuft (Systemvoraussetzungen hier), wurde in 2023 mit dutzenden Updates versehen. Es gehört damit sicher mit zu den am Besten supporteten Amiga Spielen der Neuzeit. Und das ist noch nicht das Ende. Denn die weltweite Community, welche sich inzwischen gebildet hat, treibt das Spiel immer weiter. Und vieles davon wird vom Entwickler Aged Code Studio aufgegriffen und umgesetzt.



AQUABYSS wurde in 2023 an vielen Stellen für die Zukunft vorbereitet (z.B. Dialogsystem 2.0, Neuer Netzwerkunterbau, Performance-Optimierungen für schwächere Amigas, neue kleinere Gameplay-Elemente, Erweiterung des Story Modes, Einführung einer Online-Highscoreliste). Nun ist es aber soweit, zur Amiga38 das neueste Gameplay-Element zu veröffentlichen.



Aged Code Studio freut sich daher, ein großes Update für AQUABYSS ankündigen zu können. Ein brandneues Gameplay-Element hält Einzug in das Spiel - Den Kampf gegen Piraten! Die riesige offene Welt des Spiels gibt den Spielern immer mehr abwechslungsreiche Möglichkeiten, und schon bald wird es mit der nächsten Erweiterung ein noch besseres Spielerlebnis geben. Dazu jedoch mehr in der nächsten Pressemitteilung. Wir laden Sie heute ein, sich das Gameplay-Material der neuesten Erweiterung anzusehen. Das Video zum Kampf gegen Piraten zeigt den gesamten Spielverlauf diese Elements. Von der Auftragserteilung zur "Piratenjagd", über die Fahrt zum Ort des Kampfes, bis hin zum Kampf selbst.



Es steht ab sofort allen aktiven Spielern kostenlos seit der Version 0.96.23 zur Verfügung. Details zur Bedienung und technische Hintergründe sind im AQUABYSS-Forum zu finden.



Aged Code Studio ist als Aussteller auf der am 7.10.2023 stattfindenden Amiga38 in Mönchengladbach und freut sich euch die neuesten Features zeigen zu können. (cg)



